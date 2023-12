Victoria Carl: Stark im Kopf und in den Beinen

Oberhof Die Skilangläuferin aus Zella-Mehlis über die Gründe für ihren Aufstieg in die Weltspitze und eine ganz spezielle Motivation

Die Belohnung kam auf dem Teller. Nach ihrer Rückkehr am Montagabend wurde Victoria Carl zu Hause in Zella-Mehlis mit Thüringer Klößen und Rouladen begrüßt. Eine deftige Überraschung, nachdem sie am Tag zuvor die gesamte Skilanglauf-Szene verblüfft hatte. Im Trondheim war die Südthüringerin über 10 Kilometer im klassischen Stil zu ihrem ersten Weltcup-Sieg gestürmt. 22 Monate nach dem ebenso sensationellen Olympia-Gold im Teamsprint mit Katharina Hennig stand sie erneut ganz oben auf dem Podest – und braucht wohl noch eine Weile, um dies selbst zu realisieren.

Auf den Spuren von Claudia Nystad

„So richtig glauben, kann ich es noch gar nicht“, sagt die 28-Jährige am Dienstag in der Oberhofer Arena. Doch die unzähligen Nachrichten und Glückwünsche auf dem Handy veranschaulichen ihr immer mehr, was ihr in dem norwegischen Wintersport-Mekka gelungen ist. Als letzte Deutsche hatte Claudia Nystad vor 20 Jahren einen Weltcup-Wettbewerb außerhalb eines Etappenrennens gewonnen. Für Carl ging nach dem Olympiasieg damit der nächste Traum in Erfüllung.

Dank an Axel Teichmann und Per Nilsson

Die Gründe für das neue Leistungslevel sind vielfältig. „Ich bin klarer und fokussierter im Kopf geworden. Ich bin mir meiner Stärken mittlerweile bewusst“, meint die Langläuferin und verweist auf das gewachsene Selbstvertrauen nach dem Coup von Peking. Dank ihrer Trainer Axel Teichmann und Per Nilsson hätte sie aber auch technisch noch einmal einen Schritt nach vorn gemacht. „Ich laufe jetzt ruhiger im Oberkörper und auch stabiler beim Diagonalschritt“, beschreibt Carl. Ziel sei es bei allen Anpassungen, so energie- und kraftsparend wie möglich unterwegs zu sein.

Aktuell Fünfte im Gesamtweltcup

Die aktuellen Ergebnisse sind die Bestätigung dafür, auf dem richtigen Weg zu sein. Nach zehn Saisonrennen rangiert Thüringens „Sportlerin des Jahres“ 2022 im Gesamtweltcup auf Rang fünf und gehört damit zur Weltspitze. Doch Carl zieht ihre Motivation nicht nur aus den persönlichen Erfolgen und der „riesigen Vorfreude“ auf den Heim-Weltcup in Oberhof vom 19. bis 21. Januar. Sie spornt es an, „den Langlauf in Deutschland als Team wieder nach vorn zu bringen und dadurch Kinder und Jugendliche zu motivieren“.

Tour de Ski beginnt am 30. Dezember

Es wäre schön, sagt die Olympiasiegerin, wenn der Nachwuchs Gefallen am Skifahren finden würde. Aber in erster Linie gehe es darum, dass die Begeisterung für den Sport allgemein geweckt wird. „Da ist es egal, ob die Kinder bei der Leichtathletik, beim Biathlon oder Langlauf landen. Hauptsache, sie bewegen sich“, meint Carl. Sie selbst wird auch an den Feiertagen trainieren. Am 30. Dezember steht bereits der Auftakt der „Tour de Ski“ in Toblach an.

Weihnachten traditionell ganz in Familie

Doch Zeit für die Familie muss sein. So wird sie Heiligabend nach einer morgendlichen Einheit traditionell den Weihnachtsbaum schmücken und das Zusammensein genießen. Am Abend gibt es, ganz klassisch, Bratwurst mit Kartoffelsalat. Bescherung inklusive. Das größte Geschenk hat sie sich ohnehin schon selbst gemacht. Mit dem Triumph von Trondheim.