So stürzten sich die Triathleten 2019 in die Fluten im Jenaer Paradies.

Jena. Der aus der Not geborene „Quarantathlon“ genießt viel Zuspruch. Am 20. Juni gibt es einen Wettkampf, der dem Paradiestriathlon gewidmet ist.

Viel Zuspruch für virtuellen Triathlon im Jenaer Paradies

Damit habe er nicht gerechnet. Nicht einmal im Ansatz. „Der Erfolg hat uns völlig überrascht“, sagt Matthias Weißbrodt und verweist damit auf den Zuspruch, den der von ihm Ende April ins Leben gerufene „Quarantathlon“ genießt.

Gut 400 Teilnehmer würden an den Wettkämpfen teilnehmen, berichtet der Organisator des Jenaer Paradiestriathlons und Nachwuchstrainer beim Thüringer Triathlon Verband. 80 Prozent der Teilnehmer stammen aus Thüringen, die verbleibenden 20 würden indes aus dem gesamten Bundesgebiet kommen.

Im Zwei-Wochen-Rhythmus, immer an einem Wochenende, wird der „Quarantathlon“ ausgetragen. Fünf Auflagen gab es bereits, neun sind es insgesamt. „Wir geben die Aufgaben vor, die wiederum jeder für sich erledigen kann – egal wo er sich zu jenem Zeitpunkt gerade befinden mag“, erläutert Weißbrodt.

Die Ergebnisse, die die Triathleten mit einer GPS-Uhr oder einer Handy-App festhalten, werden am Ende eines „Wettkampf-Wochenendes“ auf einer Online-Plattform zusammengetragen und entsprechend ausgewertet. Die Teilnehmer würden für ihre individuell erbrachten Leistungen Urkunden oder gar Medaillen erhalten. Konnten bei den vergangenen Auflagen nur zwei Disziplinen, Laufen und Radfahren, ausgeübt werden, gesellt sich nun auch wieder die dritte dazu: das Schwimmen.

Das eigentliche Motiv des Wettbewerbes war indes ganz anders geartet. Weißbrodt sorgte sich um den Triathlon-Nachwuchs. Er befürchtete, dass die jungen Athleten das Interesse an dem Sport verlieren würden, da aufgrund von Corona die Wettkämpfe ausfallen. Ein Format musste schnellstmöglich kreiert werden, um den Nachwuchs bei Laune zu halten – zum einen. Zum anderen mussten die Athleten auch die Möglichkeit erhalten, sich sportlich zu messen. Beides glückte.

Doch damit nicht genug, hätten doch von Anfang an Triathleten jeglichen Alters an dem Wettbewerb teilgenommen. Daher mussten die Veranstalter vier Alterskategorien festlegen, um allen gerecht zu werden: U12, U16, Erwachsen: Einsteiger sowie Erwachsen: ambitioniert. Je nach Kategorie variieren naturgemäß die Aufgaben.

Besonders erfolgreich beim „Quarantathlon“ sind zwei Akteure aus Jena: Theo Sonnenberg und Aljoscha Willgosch. Beide gehören zum Bundesligateam Weimarer Ingenieure und haben an allen fünf Wettbewerben teilgenommen. Nummer vier konnten sie sogar im Team für sich entscheiden, wie Weißbrodt berichtet.

Konzipiert war das Unterfangen ursprünglich jedoch für lediglich 30 Akteure. Die Kapazitäten wurden zu anfangs regelrecht gesprengt. „Wir mussten dann noch sehr viel Arbeit investieren, mussten die Datenbank und die Tabellen erweitern, da sie vorn und hinten nicht reichten“, erinnert sich Weißbrodt an die 1. Auflage im April.

Der Organisator betont zudem, dass es seines Wissens nach nichts Vergleichbares in dieser Größenordnung in Sachen Triathlon derzeit in Deutschland geben würde. Mittlerweile sei man jedoch so gut aufgestellt, dass man deutlich mehr Teilnehmer verkraften könne. „Wir wären nicht traurig, wenn die Anzahl steigen würde“, sagt Weißbrodt.

Besonders erfreut ist Matthias Weißbrodt darüber, dass auch die eine oder andere Szenegröße am „Quarantathlon“ teilnimmt. So war beispielsweise Steffen Justus aus Jena, seines Zeichens Vize-Weltmeister und Olympiateilnehmer in London 2012, beim letzten Wettkampf mit von der Partie. Doch Justus war nicht der einzige Olympionike, der sich die Ehre gab, schließlich nahm auch Schwimmer Christian Gessner teil. Er gehörte zum olympischen Aufgebot 1992 in Barcelona.

Doch so schön das alles auch klingen mag, scheut sich Weißbrodt nicht davor, auch die Schattenseiten der derzeitigen Corona-Situation zu benennen. „Wir verlieren einen kompletten Jahrgang“, gibt der 38-jährige Jenaer zu bedenken. Die Wettkämpfe, die in diesem Jahr wegfallen, seien für die Vereine in Sachen Nachwuchsgewinnung essentiell, denn da rekrutiere man naturgemäß Triathlon-Novizen. Ein Beispiel dafür sei der Jenaer Paradiestriathlon, der alljährlich um die 1000 Teilnehmer sein Eigen nennt.

Apropos Paradiestriathlon. Am 20. Juni sollte dieser über die Bühne gehen. Im Rahmen des „Quarantathlons“ wird es an jenem Tag einen Wettkampf geben, der dem Triathlon im Herzen Jenas gewidmet ist.

Ach ja, der „Quarantathlon“ sei für Matthias Weißbrodt ein Ansporn gewesen. Ja, er sei sogar wieder im Wettkampf-Modus, nachdem er es in den vergangenen Jahren durchaus etwas ruhiger anging. Auch damit habe er im Vorfeld nicht gerechnet. Wie bei der Resonanz.