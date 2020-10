„Vielleicht wird nur noch die Hinrunde gespielt“

Stand Donnerstag Mittag können der SC Heiligenstadt (SCH), der FC Wacker Teistungen sowie der FSV Preußen Bad Langensalza am Samstag, 31. Oktober, in der fußball-Verbandsliga noch einmal um Punkte kämpfen. bevor der Lockdown den Amateurfußball und -sport im Generellen zumindest im November zum Erliegen bringen wird. Läuft alles wie geplant, dann stehen sich Bad Langensalza und Teistungen am Samstag ab 14 Uhr im Duell des Sechsten gegen den Siebten gegenüber. Der SCH, der sich in dieser Woche von seinem Trainer Ronny Löwentraut trennte, gastiert beim FC Thüringen Weida.

Preußen Bad Langensalza – Wacker Teistungen (Sa., 14 Uhr) Bad Langensalzas Trainer Thomas Wirth zeigt sich vom neuerlichen Lockdown, der für alle Amateursportler eine mindestens vierwöchige Sportpause bedeutet, nicht wirklich überrascht. „Das hat sich bereits in den vergangenen ein, zwei Wochen abgezeichnet“, erklärt er. Pläne, wie die Zeit bestmöglich überbrückt werden soll, hatten die Preußen-Verantwortlichen schon in der Schublade. „Die Jungs werden wieder Trainingspläne von uns bekommen“, verrät Wirth. Nach einer knapp zweiwöchigen Regenerationsphase sollen zwei oder drei Läufe pro Woche folgen, um bestens gewappnet zu sein, wenn es nach dem Lockdown weitergeht. Planmäßig soll das im Dezember der Fall sein. „Und ich gehe davon aus, dass das auch klappen wird. Sonst im Januar. Dann wird es vielleicht keine Winterpause geben. Aber 80 Prozent der Mannschaften haben ja einen Kunstrasen“, prophezeit Wirth. Denkbar sei auch, Play-Off-Spiele auszutragen, um Zeit zu gewinnen. „Ich hätte es richtig gefunden, schon jetzt zu unterbrechen und nicht erst am Wochenende. Steckt sich am Wochenende noch jemand an, dann muss er zwei Wochen in Quarantäne“, gibt Wirth zu bedenken. Teistungen hat Wirth beim Pokalspiel beim FSV Ohratal, das die Eichsfelder nach Verlängerung gewannen, vor Ort beobachtet. Speziell die polnischen Akteure hätten eine hohe individuelle Qualität. „Gelingt es uns, Teistungen unser Spiel aufzudrücken, dann bekommen die Schwierigkeiten“, betont Bad Langensalzas Trainer, der auf Nando Fernschild (Urlaub) verzichten muss. Dafür kann Florian Engel nach Beendigung seiner Quarantäne wieder auflaufen. Teistungens Trainer Volker Reinhardt kann sich derweil „nicht vorstellen, dass die Saison zu Ende gespielt werden kann“. Durch die vielen nun kommenden Ausfälle sei gar kein Zeitfenster mehr offen, um alle Partien noch rechtzeitig nachholen zu können. „Die Enttäuschung über einen Abbruch ist bei mir und der Mannschaft groß“, versichert Reinhardt: „Ich hoffe, dass die Jungs in der Pause alle diszipliniert sind und jeder etwas macht.“ Mit Spinning und Joggen – auch Training auf dem Platz ist verboten – sollen die Wacker-Akteure ihre Fitness konservieren oder gar noch steigern. Zunächst steht jedoch noch das Spiel gegen Bad Langensalza an, laut Reinhardt „ein Duell auf Augenhöhe, in dem die Tagesform entscheiden wird“. Doch Reinhardt ist optimistisch, denn „ich kenne unsere Qualitäten“. Im Training arbeiteten die Teistunger zuletzt am Pressing und daran, die Abständen zwischen den einzelnen Mannschaftsteilen möglichst gering zu halten. Den Gegner beobachtete Reinhardt zuletzt im Pokal gegen den SC Leinefelde. „Bad Langensalza kommt oft durch die Mitte, ist eine spielerisch gute Mannschaft, bei der auch die Bewegung stimmt“, weiß Teistungens Trainer. Bei den Gästen kehrt Torwart Norbert Baran zurück, und auch André Hackethal, Stefan Ballüer und Florian Kellner können mitmischen. FC Thüringen Weida – SC Heiligenstadt (Sa., 14 Uhr) Bei den Heiligenstädtern wird Daniel Papst nach der Trennung von Ronny Löwentraut als Verantwortlicher auf der Bank sitzen. Teamleiter und Vize-Präsident Christoph Rodenstock glaubt nicht daran, die Spielzeit nach dem Lockdown planmäßig beenden zu können. „Vielleicht wird nur noch die Hinrunde gespielt und dann folgen Play-Offs“, spekuliert er. Der Lockdown erschwert auch die Aufgabe, einen neuen Coach an Land zu ziehen. „Jetzt einen Trainer zu holen, der dann vielleicht wegen Corona erst einmal nicht mit der Mannschaft trainieren kann, ist nicht ideal“, weiß Rodenstock. Gegen Thüringen Weida sei die Mannschaft nach der Trennung von Löwentraut nun gefordert. „Es gibt keine Ausreden, jeder muss liefern“, fordert Rodenstock, der „100 Prozent oder mehr an Einstellung und Motivation“ sehen möchte. Martin Heinevetter, Boris Dragicevic und eventuell auch Nico Berger kehren zurück, dafür fehlen jedoch Jan Hausner (dienstlich verhindert), der gelb-gesperrte Florian Schröter und Torwart Christoph Sternadel. Ihn vertritt der junge Bennet Fröhlich, der damit sein erstes Pflichtspiel absolvieren wird.