Vier Titel trotz langem Ausfall

Fünf Wochen lang konnte Pascal Fischer nicht ins Wasser. Den 15-Jährigen vom SV Gera hatte eine Angina böse zugesetzt. Und trotzdem glänzte der Erfurter Sportgymnasiast, der seit 2014 in der Landeshauptstadt lernt und trainiert, bei den Thüringer Kurzbahnmeisterschaften in Gotha mit vier Goldmedaillen in der Offenen Wertung.

„Ich bin ohne große Erwartungen in den Wettkampf gegangen, hatte ja erst wieder vier Wochen trainieren können. Ich hätte nicht gedacht, dass ich schon wieder so schnell bin, wobei ich auf den langen Strecken gerade hinten raus die lange Trainingszwangspause schon gemerkt habe“, verriet Pascal Fischer, dessen Trainer Gerald Stern die Trainingsumfänge zuletzt angepasst hatte. Über 50 und 100 m Brust lief es für den Geraer am besten, der im letzten Sommer als Vierter über 400 m Lagen in Berlin eine Medaille bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften nur hauchdünn verpasste hatte. Sowohl über 50 m Brust (30,97 s) als auch auf der doppelt so langen Distanz (1:06,71 min) gewann der 15-Jährige mit Thüringer Altersklassenrekord.

„Das war mein Ziel. Zusammen mit meinem Vater hatte ich mir im Vorfeld die alten Bestleistungen herausgesucht. Der Rekord über 50 m Brust stammte noch von Paul Gerlach und war schon zehn Jahre alt“, erzählte Pascal Fischer, der auch über 400 m Lagen (4:49,62 min) angesichts der Umstände erstaunlich schnell unterwegs war, zumal er nur gegen die Uhr schwamm, da die beiden anderen gemeldeten Sportgymnasiasten kurzfristig abgesagt hatten.

Den vierten Titel gab es zum Abschluss über 200 m Brust in 2:28,82 min. Der Geraer, der in Erfurt derzeit die zehnte Klasse besucht, hat weiterhin viel Spaß am Schwimmen. In seiner Heimatstadt hatte er einst bei Jana Kiefner bereits im Kindergartenalter das kleine Einmaleins der Sportart vermittelt bekommen. Später wechselte er zu Günter Wagner, bevor der nächste Schritt nach Erfurt folgte.

Aufgrund der kurzen Vorbereitung hatte Pascal Fischer die Normzeiten für die deutschen Kurzbahn-Meisterschaften in Berlin noch verpasst. Im Sommer will er aber auf der langen Bahn angreifen. Um dafür den Grundstein zu legen, standen zuletzt weitere Wettkämpfe in Zwickau, Meiningen und Erfurt an. Mitte Dezember in Magdeburg geht es dann darum, nochmals Maßstäbe zu setzen. Voraussetzung dafür ist aber, gesund zu bleiben.