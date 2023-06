Viermal Rot und homophobe Gesänge bei US-Sieg gegen Mexiko

Beim US-Sieg gegem Mexiko ging es nicht nur sportlich heiß her.

Las Vegas Mal wieder kommt es bei einem Spiel Mexikos zu Schmähgesängen der Fans. Bei der Niederlage gegen die USA geht es auch auf dem Fußballplatz hoch her.

Dank der Treffer von Ex-Dortmund-Profi Christian Pulisic und des Augsburgers Ricardo Pepi hat die US-Fußball-Auswahl das Finale der Nations League des Verbandes CONCACAF erreicht.

Der 3:0 (1:0)-Erfolg gegen Mexiko in Las Vegas war überschattet von vier Platzverweisen und homophoben Fan-Gesängen. Gegner des US-Teams ist Kanada, das sich auch dank eines Tores von Bayern-Profi Alphonso Davies zum 2:0 (1:0)-Endstand gegen Panama durchsetzte.

Der frühere Schalker Weston McKennie und Sergiño Dest bei den US-Amerikanern sowie César Montes und Gerardo Arteaga bei Mexiko mussten in einer turbulenten zweiten Halbzeit jeweils mit Rot vorzeitig vom Feld. Schiedsrichter Iván Barton aus El Salvador, der bei der vergangenen WM das deutsche Vorrundenspiel gegen Japan geleitet hatte, unterbrach die Partie dann in der 90. Minute wegen homophober Gesänge. Barton ließ danach nicht wie vorgesehen zwölf Minuten nachspielen, sondern pfiff in der achten Minute der Nachspielzeit ab, als die Gesänge erneut begannen.

Mexiko-Fans mit homophoben Fangesängen

Mexikanische Fans sind bekannt für ihre homophoben Fangesänge. Der Weltverband FIFA hatte das mittelamerikanische Land in den letzten Jahren schon mehr als ein Dutzend Mal bestraft, unter anderem mit Geisterspielen. Zuletzt hatte die FIFA im vergangenen Dezember nach dem Ausscheiden Mexikos bei der WM in Katar wegen Gesängen der Fans ermittelt.

Pulisic traf in der 37. und 46. Minute, der kurz zuvor eingewechselte Pepi erzielte in der 79. Minute den Endstand. Pepi war zuletzt vom FC Augsburg nach Groningen verliehen. Es war der erste Sieg einer US-Auswahl gegen Mexiko mit drei Toren Differenz seit 23 Jahren.

Davies gelang für die Kanadier in der 69. Minute der zweite Treffer. Das Nations-League-Finale des nord- und mittelamerikanischen Verbandes CONCACAF findet am Sonntag statt.