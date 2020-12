Vierschanzentournee: Polen wollen doch in Oberstdorf starten

Die Affäre um den umstrittenen Ausschluss der polnischen Skispringer vom Auftaktspringen der Vierschanzentournee könnte eine neue Wendung erhalten. Wie auch Polens Sportministerium am Montagabend bestätigte, ist ein erneuter Coronatest des am Sonntag positiv getesteten Klemens Muranka negativ ausgefallen.

Titelverteidiger Dawid Kubacki könnte doch starten

Sollte sich also der ursprüngliche Befund als falsch positiv herausstellen, wollen die Polen auf die Wiederaufnahme ihres Teams um Titelverteidiger Dawid Kubacki und den zweimaligen Gesamtsieger Kamil Stoch in die Tournee drängen. Dazu wurde am Montagabend eine weitere Testreihe im polnischen Team durchgeführt, deren Ergebnis am Dienstag vorliegen soll. Polens Sportministerium sicherte dem Skiverbands-Präsidenten Apoloniusz Tajner Unterstützung zu.

Nach Murankas positivem Test hatten Mitarbeiter des Gesundheitsamtes Oberallgäu am Montagmorgen das polnische Teamhotel aufgesucht und nach einer Untersuchung alle Teamkollegen als „Kontaktpersonen 1“ eingestuft, die damit in Quarantäne gehen mussten. Daraufhin schlossen die Veranstalter in Oberstdorf die Polen von der Qualifikation zum Auftaktspringen aus.

Zwei mögliche Szenarien

Polnische Medien sowie Eurosport berichten von zwei möglichen Szenarien, die Tajner und sein ehemaliger Schützling Adam Malysz, der Sportdirektor der Springer, nun verfolgen. Entweder könnte die Qualifikation vor dem Springen am Dienstag (16.30 Uhr/ZDF und Eurosport) mit den sieben Polen wiederholt werden - oder diese könnten direkt zum Wettkampf zugelassen werden, der dann mit 57 Startern und nicht im K.o.-System beginnen würde.

Die entscheidende Rolle käme dabei aber dem Gesundheitsamt zu, das die Quarantäne auf Grundlage neuer Fakten beenden müsste. Erst danach könnten wiederum die Veranstalter in Oberstdorf eine Entscheidung treffen. (sid)