Volksläufe in Nordthüringen: Neue Termine sind schon gefunden

Nach den Absagen verschiedenster Läufe in den vergangenen Tagen, haben die Organisatoren ganze Arbeit geleistet und schon Ausweichtermine gefunden.

„Die Absage ist für uns mit viel Aufwand und Unwägbarkeiten verbunden, aber wir erfahren von allen Seiten eine sehr große Unterstützung. Insbesondere möchten wir uns ganz herzlich bei unseren Partnern und Sponsoren bedanken, die uns hilfreich zur Seite stehen und uns nicht im Regen stehen lassen. Ein ganz besonderer Dank geht an alle Läufer und Mountainbiker, welche sich bereits angemeldet haben, und uns in unzähligen E-Mails, Telefonaten und Nachrichten ihre Unterstützung und ihr Verständnis mitgeteilt haben“, ist Kyffhäuser Berglauf-Veranstalter Andreas Kirchner dankbar.

Der zweite Anlauf findet nun unter Abstimmung mit allen Beteiligten am 5. September 2020 statt. Alle bisher getätigten Anmeldungen bleiben in vollem Umfang erhalten und gelten automatisch für den neuen Termin. Es wird Sportler geben, die an diesem Tag nicht teilnehmen können und diese bitten die Veranstalter, sich per E-Mail unter

rueckzahlung@kyffhaeuser-

berglauf.de zu melden. Die bereits geleisteten Startgebühren werden dann in voller Höhe erstattet. „Wer uns gern unterstützen will und seine Startgebühren nicht zurückhaben möchte, dem stellen wir auch gern eine Spendenquittung aus. Dazu können sich die Betreffenden mit Angabe der Adresse und Geburtsdatum unter info@kyffhaeuser-berglauf.de. melden“, fügt Kirchner weiter an.

Auch der Harztorlauf ist betroffen und wurde verschoben. Der neue Termin ist nun der 30. August 2020. Die Entscheidung für diesen Termin erfolgte nach Rücksprache mit den Organisatoren anderer Läufe. Diese stehen hinter der Entscheidung und zeigen viel Verständnis. „Eine Absage der beliebten Laufveranstaltung kam für die Mitglieder zu keinem Zeitpunkt in Frage“, sagt Vereinschef Dirk Wackerhagen. Er bedauert die Umstände, die die Verschiebung sowohl für die Athleten, aber auch für die vielen Helfer und Unterstützer mit sich bringt. „Wir werden aber alles uns Mögliche tun, um diese Umstände so klein wie möglich zu halten“, so Dirk Wackerhagen weiter.

Was den Possenlauf angeht, gab es bisher noch keine Entscheidung. „Wir haben einen konkreten Termin, welcher aber unter Umständen nicht umsetzbar ist, weil derzeit Keiner sagen kann, wie lange die einzelnen Verfügungen bestand haben. Daher müssen wir noch Rücksprache mit meinem Team und dem Krisenstab führen“, Christian Schröter zur aktuellen Lage.