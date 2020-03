Volleyball: Duell zwischen Wiehe und Greußen auf Augenhöhe

Unter den Augen etlicher Zuschauer lieferten sich die Bezirksliga-Damen vom MTV Greußen und SV Rot-Weiß Wiehe in der Turnhalle der Regelschule in Roßleben ein spannendes Duell.

Trotz guter personeller Kapazitäten fand Wiehe nur mühsam ins Spiel, während Greußen zielsicher und in allen Positionen beweglich startete. Greußens Trainer Ingo Hankel trieb seine Mädels von außen lautstark zu Höchstleistungen an und wurde mit einem 25:13 belohnt. Wiehe musste jetzt nachlegen und zog mit drei Auswechslungen alle Register. Nun übernahmen die Gastgeber die Regie und drückten dem Spiel ihren Stempel auf. Greußen blieb zwar dran, konnte Wiehes Ausgleich nach Sätzen (25:21) jedoch nicht verhindern. Die nächste Partie war geprägt von langen Ballwechseln und einem starken Schlagabtausch am Netz. Dabei gelang es Wiehe nicht, an das gute Ergebnis aus dem vorherigen Satz anzuschließen – mit steigender Nervosität wirkte das Spiel stattdessen immer chaotischer und unkonventioneller.

Greußen im dritten Satz nervenstark

Immer wieder blieben eigene Angriffe an Greußens blockstarker Sabrina Steinecke hängen, während die Gäste gekonnt Wiehes unzureichende Verteidigung ausnutzten und mehrfach durch gezielte Bälle auf die kurze Sechs punkteten. Greußen ging durch das 25:19 mit 2:1 in Führung.

Um einer Blamage auf heimischem Boden zu entgehen, rappelte sich Wiehe auf, mobilisierte alle Kräfte und begeisterte das Publikum mit einem neuerlichen Ausgleich beim 25:15. Spannender hätte der folgende Tie-Break kaum verlaufen können. Greußen legte gut vor und konnte bis zum 12:9 über lange Strecken einen Drei-Punkte-Vorsprung halten. Hochkonzentriert und im Aufschlag sicher schafften die Rankestädterinnen das beinahe Unmögliche und kämpften sich zum Gleichstand (13:13) heran.

Die Halle bebte als nun Punkt für Punkt zum Satzball gepfiffen und dieser doch vereitelt wurde. Schließlich gelang es Wiehe, den Krimi zu beenden und mit dem begeisterten Zuspruch der heimischen Fans im Rücken ein unfassbares 17:15 (3:2) zu erreichen.

„Das war ein Kampf auf Augenhöhe“, stellte Greußens Kapitänin Susann Aschhoff zurecht fest, ärgerte sich aber über den verpassten zweiten Sieg in der Liga. Die Damen aus Wiehe zollten ihren Gästen den größten Respekt für ihre starke Abwehr und technisch sauberere Spielweise. Und durch den einen Punkt festigt Greußen den vorletzten Platz, Wiehe steht einen Rang besser da.