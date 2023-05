Volleyball-Eigengewächs zurück bei Schwarz-Weiß Erfurt

Erfurt. Gemeinsam mit Mia Kettner soll Mia Stauß das künftige Libera-Duo beim Zweitligisten bilden.

Die künftige Mannschaft von Schwarz-Weiß Erfurt nimmt weiter Konturen an. Nachdem zu Wochenbeginn der Verbleib von Mia Kettner bekanntgegeben wurde, ist nun klar: Eigengewächs Mia Stauß wird ihr Comeback im Bundesligateam geben.

Die Libera hat alle Altersklassen im Nachwuchs des SWE-Volley-Teams durchlaufen. Nach zwei Jahren am Bundesstützpunkt in Dresden spielte sie in der Saison 2019/20 ihre erste Saison im Oberhaus bei Schwarz-Weiß. Das Trainerteam damals: Florian Völker und Rebekka Schneider. „Ich freue mich total, dass ich jetzt wieder auf beide treffe. Ich hatte damals eine schöne Saison“, sagt sie voller Vorfreude auf die Partien in der Riethsporthalle. „Ich will es mir noch einmal beweisen, mich hat der Ehrgeiz gepackt“, sagt die 21-Jährige.

Dass Stauß ihre zweite Saison bei Schwarz-Weiß nicht komplett absolviert hat, hatte zwei Gründe: „Ich kam mit Dirk Sauermann nicht gut zurecht. Da habe ich mich auf meinen schulischen Abschluss, das Fachabitur für Gesundheit und Soziales, konzentriert.“ Anschließend verschlug es sie für ein soziales Jahr zum Freiwilligendienst nach Mexiko. Nach ihrer Rückkehr in die Heimat spielte sie in der zweiten Erfurter Mannschaft in der Thüringenliga und begann im Oktober 2022 ein duales Studium für Sozialpädagogik- Management. Zudem unterstützt sie die Nachwuchsarbeit im Verein als Trainerin und hatte maßgeblich Anteil daran, dass die U13-Vertretung kürzlich den Thüringenmeister-Titel bejubelte.

Parallel zu ihrem Studium darf es ab dem Sommer wieder etwas mehr aktiver Volleyball sein. Dann möchte Stauß, die das Temperament ihres Vaters Stefan in den Genen hat, mit ihrer Energie zum Erfolg ihres Heimatvereins beitragen. Dass ihr das gelingt, davon ist auch ihr ehemaliger Trainer und zukünftiger Geschäftsführer Florian Völker überzeugt: „Mia ist eine sehr talentierte und ehrgeizige Spielerin. Ich erinnere mich gerne an unsere gemeinsame Zeit in der Saison 2019/20. Ich glaube, wir werden an ihrem Spiel viel Spaß haben.“