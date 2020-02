Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Volleyball: Freud und Leid bei den Südharzern

Nach der längeren Spielpause besiegten die Herren des SVC Nordhausen in der ungewohnten Wiedigsburghalle in der Volleyball-Thüringenliga den SV Wartburgstadt Eisenach mit 3:0 und unterlagen nach durchwachsener Leistung mit 1:3 gegen Stahl Unterwellenborn., Trotz des Punktverlustes klettern die Rolandstädter in der Tabelle einen Platz nach oben auf Rang zwei.

Von Beginn an lief es bei den Hausherren nicht richtig rund. Dennoch blieb es über die gesamte Dauer des ersten Satzes spannend, da sich die Nordhäuser immer wieder bis auf einen Zähler herankämpften. Dennoch ging der erste Abschnitt mit 24:26 an die Gäste aus dem Thüringer Wald. Danach legten die Südharzer den Schalter um. Wie aus dem Nichts lief der Ball wie auf Schienen durch die Südharzer Reihen. Die Hausherren glichen durch ein souveränes 25:15 nach Sätzen aus.

In alte Muster verfallen

In den Teilabschnitten drei und vier verfielen die Nordhäuser wieder ins alte Muster. Kleine Fehler wurden in die eigenen Spielaktionen eingebaut, was eine gewisse Unsicherheit in allen Mannschaftsteilen erzeugte. Obwohl die Gastgeber fast permanent in Schlagdistanz zum SV Stahl waren, gelang es nicht, die entscheidenden Punkterfolge des Gegners zu unterbinden. Unter diesen Voraussetzungen musste man sich mit 23:25 im dritten und 21:25 im vierten Abschnitt knapp geschlagen geben.

Nach der Pause zeigten Kapitän Chris Kampmeyer, Thomas Riemekasten, Andre Kretzschmar, Tobias König, Felix Loup, Rick Herbarth, Andreas Otten, Willy Suhr, Lars Hüser, Patrick Ohm und Libero Jaspar Gemperlein in der zweiten Tagesaufgabe gegen den SV Wartburgstadt Eisenach umgehend eine Trotzreaktion.

Mahnende Worte zeigen Wirkung

Die mahnenden Worte ihres Trainers zeigten Wirkung und jeder einzelne Akteur auf dem Spielfeld war bis in die Haarspitzen motiviert. Durch eine deutlich reduzierte Fehlerquote wurde der Gegner aus der Wartburgstadt phasenweise schwindelig gespielt, einem klaren 25:20 auf der ersten Etappe folgte wenig später ein noch deutlicheres 25:15 in Abschnitt Nummer zwei.

Auch in schwierigen Spielsituationen behielten die eingesetzten Ergänzungsspieler die Nerven, die gesamte Mannschaft präsentierte sich als eine kompakte Einheit. Im abschließenden dritten Satz machte es der SVC Nordhausen bis zum 20:20 noch einmal unnötig spannend, bei den Big Points ließ man jedoch nichts anbrennen.

Durch das 25:22 nach insgesamt 74 unterhaltsamen Minuten wurde der ungefährdete 3:0-Heimerfolg endgültig besiegelt. Viel Zeit zum Aufarbeiten der Ereignisse bleibt den Nordhäuser Volleyballern nicht, bereits in der nächsten Woche steht die Auswärtsaufgabe beim Aufsteiger VC Jena an.