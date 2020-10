Volleyball: Gothas Trainer nach dritter Pleite in Folge angefressen

Die nächste Niederlage für die Blue Volleys Gotha in der 2. Bundesliga. Daheim unterlagen die Thüringer dem TV/DJK Hammelburg mit 1:3 (-19, 24, -22, -15) geschlagen geben. Es war der bisher schwächste Auftritt der Blauen in dieser Saison. Die Pleite lässt sich in Kürze an zwei Dingen festmachen. Zum Einen an der zu hohen Eigenfehlerquote und zum Anderen an einem immensen Aufschlagdruck der Hammelburger, der den geordneten Spielaufbau bei den Hausherren oft verhinderte. Gerade beim Aufschlag hatten die Gastgeber hingegen diesmal große Defizite.

Einzig im zweiten Durchgang konnten die Gothaer wirklich mithalten. Doch auch da schien der Satz, beim 17:20 zu Gunsten der Gäste zu kippen. Aber die Gastgeber fingen sich wieder, Zuspieler Maisch mit einem Reflexangriff aus einer Notsituation heraus, Kummer über die schnelle Mitte und ein erfolgreicher Block und die Blue Volleys waren beim 23:23 wieder dabei. Niederlücke holte mit einem starken Angriff dann den ersten Satzball. Den wehrte der TV noch ab, hatte in der Folge beim Schnellangriff von Kummer und gegen den Doppelblock der Hausherren aber keine Chance. Mit 26:24 schafften die VC-Spieler den Ausgleich. Ein ganzes Stück von einem Spitzen-Team entfernt Viele hofften, dass die Blue Volleys nun endgültig in der Partie angekommen seien. Doch leider war das nicht der Fall. Zwar konnte man den dritten Satz noch einige Zeit offen gestalten, doch beim 19:21 drehten die Gäste bis zum 25:22 auf. Über den vierten Satz (15:25) sollte man aus Gothaer Sicht besser den Mantel des Schweigens legen. Trainer Jonas Kronseder war nach dem Abpfiff sichtlich angefressen und meinte: „Wir haben heute enttäuschend gespielt, viel zu wenig Druck auf den Gegner ausgeübt." Nach den beiden Anfangserfolgen zeigten die Niederlagen gegen die Favoriten aus Mimmenhausen, Grafing und Hammelburg, dass die Blue Volleys derzeit noch ein ganzes Stück weit von einem Spitzen-Team entfernt sind.