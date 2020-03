Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Volleyball: Vorzeitig Meister für Wiehes Männer

Die Volleyball-Männermannschaft des SV Rot-Weiß Wiehe ist vorzeitig Kreismeister in der Saison 2019/20 in der Volleyball-Kreisklasse Sömmerda. Nach dem 8. Spieltag war noch alles im Meisterschaftskampf offen. Wiehe stand zwar schon mehrere Spieltage auf dem ersten Tabellenplatz, könnte aber von Kindelbrück mit fünf Punkten Rückstand rechnerisch und praktisch noch verdrängt werden. Mit einer makellosen Bilanz von sechs Siegen in sechs Spielen waren die Rankestädter lange Zeit gleichauf mit Verfolger Kindelbrück, die ihrerseits am neunten Spieltag eine Niederlage gegen Weißensee hinnehmen mussten und damit die Rot-Weißen nicht mehr gefährden können.

Nach dem Vorjahressieg für Wiehe zeigt das Team um Mannschaftsverantwortlichen Christoph Müller gewachsenes Selbstvertrauen und hohes Spielniveau. Die Leistungsstärke der Männer-Mannschaft zeigte sich bereits in der vergangenen Saison mit dem Double als Kreismeister und Pokalsieger 2019.

Neben den Hauptangreifern Simon Gutsche, Florian Kaebel und Jan Janetzky waren es die Zusteller Sebastian und Christoph Müller sowie die Spieltaktiker Dirk Köhler, Heiko Deckert, Sascha Gumprich und Jens Köhler, die auf ihren Positionen überzeugten. Mit diesem Erfolg hoffen die Rot-Weißen aus Wiehe, auch in der kommenden Saison so gut abzuschneiden und eventuell den Hattrick perfekt zu machen.

Klarer Sieg gegen Kindelbrück

In der Woche, als noch gespielt werden durfte, gab es einen weiteren Sieg. 3:0 wurde bei der SSG Kindelbrück gewonnen. Und damit war auch sportlich die Frage beantwortet und der direkte Vergleich geht klar an Wiehe.

Mannschaftsverantwortlicher Christoph Müller meinte zur Saison: „Mit Spaß, Spielwitz, und ruhiger Sicherheit haben wir die Wiederholung der Meisterschaft geschafft. Das freut uns sehr und wir sind sehr stolz darauf.“