Volleyball-Zweitligist Schwarz-Weiß Erfurt leistet sich kaum Wackler

Erfurt. Auch gegen Bayer Leverkusen hält die Siegesserie der Erfurterinnen an.

Auch gegen die zuletzt erfolgreichen Damen aus Leverkusen, die mit dem Bus des spielfreien Fußball-Bundesliga-Spitzenreiters angereist waren, zogen die Schwarz-Weißen aus Erfurt mit nun sieben Siegen aus sieben Partien ungefährdet ihre Bahn in der zweiten Volleyball-Liga Pro. Beim 3:0 (22, 19, 15) verloren sie ihren Fokus nur kurz.

Nach dem Katapultstart zu Beginn mit einem 7:1 und 10:3 leisteten sie sich nur eine Schaltpause, als sie vom 10:3 im ersten Satz gar mit 21:22 in Rückstand gerieten. Den Satzverlust vor Augen aber strafften sie sich und gewannen 25:22. Die gerade am Aufschlag eingewechselte Tina de Groot brillierte sofort mit einem Ass. Die Basis für den Satzgewinn, den Lara Darowski (12 Punkte) perfekt machte.

Teils schier unholbare Bälle gekratzt

Von nun an aber war’s genug mit Geschenken für die Gäste, die sich in der Folge nur noch zu einzelnen Highlights aufraffen konnten. Erfurts Außenangreiferin Sina Fuchs (10 Punkte, 3 Blocks), auf dem Parkett in Notsituationen das Team immer wieder zusammenhaltend und dafür mit der Auszeichnung zur besten Spielerin geehrt, fand: „Klar habe ich ordentlich gespielt. Ich aber hätte Mia (Mia Stauß) zum MVP gewählt.“ Die „rasende“ Mia war als Libera an allen Brennpunkten und kratzte teils schier unholbare Bälle vom Parkett und zielsicher auf Zuspielerin Antonia Greskamp. Die erhielt diesmal von Beginn an den Vorzug und dankte es Trainer Mateusz Zarczynski. Sie agierte stark und garnierte dies mit zwei Angriffspunkten nach dem zweiten Ball.

Mia Stauß indes setzte das Highlight im dritten Durchgang. Beim 8:4 holte sie waagerecht in der Luft einen eigentlich nicht machbaren Ball zum Punkt für Schwarz-Weiß. Die Halle tobte, und Mia? Sie tat so, als wäre dies das Normalste dieser Welt: „Das ist mein Job!“