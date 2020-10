Volleyballerinnen aus Gotha und Friedrichroda feiern Siege

Bei den Thüringenliga-Volleyballerinnen des VC Gotha ist der Knoten geplatzt. Nach dem ernüchternden Heimauftakt, als gegen Tröbnitz (1:3) und USV Jena (2:3) nur ein Pünktchen heraussprang, konnte das junge Team zuletzt drei Siege hintereinander feiern und hat nun schon mehr Punkte als beim Saisonabbruch im Frühjahr. Da lag Gotha mit sieben Zählern auf dem letzten Platz.

Mit dem Rückwind vom glatten 3:0 in Nordhausen fuhr der VC nach Erfurt und hatte mit den Volley Juniors keine Probleme. Alle drei Sätze (25:15, 25:18, 25:15) waren eine klare Angelegenheit für die Residenzstädterinnen, die mit großer Besetzung munter durchwechseln konnten nun bis zum 7. November frei haben. Dann geht die Saison beim aktuellen Spitzenreiter VSV Jena II weiter.

Auch Friedrichroda jubelt

Auch eine Etage tiefer, in der Verbandsliga Süd, hatten die Spielerinnen des SV 05 Friedrichroda bei ihrem Auswärtsauftritt gut lachen. Ungefährdet schlug der SV 05 zunächst die dritte Mannschaft des gastgebenden VfB Suhl mit 3:0 (25:18, 25:17, 25:22). „Es gab Höhen und Tiefen, weil wir einiges ausprobiert haben. Aber das Zusammenspiel lief ganz gut“, schilderte Sissy Künzel. Im zweiten Spiel lieferte sich Suhl ein spannendes Duell mit den Damen des SV Wartburgstadt. Das Fünfsatzmatch entschied Eisenach für sich. Anschließend zeigten die Friedrichrodaerinnen, dass die Arbeit der neuen Trainerin Ilka Erdmann schnell Früchte trägt.

Besonders von der Aufschlaglinie konnte der SV 05 mit einigen tollen Serien imponieren und dominierte so das Match. Durch den 3:0-Sieg (25:12, 25:19, 25:18) verbesserte sich Friedrichroda in der Tabelle auf den dritten Platz. Erstmals auf dem Parkett stand Neuzugang Claudia Kormann. An der Seite von Anja Möller, Susi Schmidt, Jasmin Heckmann, Nadja Weißbrot, Alexandra Christ, Kapitänin Andrea Pracht und Sissy Künzel feierte sie einen gelungenen Einstand.