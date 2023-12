Von Kita bis Beckenrand: Kein Erfolg ohne Ehrenamt

Erfurt Sie gehören zu 60.000 Ehrenamtlichen in den Sportvereinen des Freistaates. Die Verdienste von knapp 30 engagierten Frauen und Männern würdigten Sportministerium und Landessportbund und sagten gemeinsam Danke. Ein Quartett aus der Region ist darunter gewesen.

Horst Goldammer, SV Ollendorf

Horst Goldammer steht mit seinen 83 Jahren wie kein anderer für den Sport in seinem Heimatort Ollendorf. In fünf Abteilungen treiben dort 134 Menschen im Alter von 4 bis 85 Jahren Sport. Im Kindergarten des Ortes hat der Sport an jedem Tag seinen Platz im Tagesablauf, nicht nur durch die Kooperation mit dem Verein und die Zertifizierung „Bewegungsfreundlicher Kindergarten“. Stolz ist der Vorsitzende auch darüber, dass inzwischen Menschen aus zehn weiteren Orten aktiv Sport treiben innerhalb des SV Ollendorf und dass die Abteilung Volleyball immer größer wird. Die tolle Arbeit der neun lizenzierten Übungsleiter stellt Goldammer dabei besonders heraus. Aus Altersgründen hat er seinen Mitgliedern mitgeteilt, den Vorsitz abzugeben. Die neue Vereinschefin hatte um seine Unterstützung gebeten. Typisch für Horst Goldammer: Er steht ihr und seinem Verein als Vorstandsmitglied weiter zur Verfügung.

René Liebermann (Bedheim) und Manuela Pilz (Weißensee). Foto: Melanie Kahl / LitschiCo-Erfurt/ Melanie Kahl

Manuela Pilz, KSC Weißensee

Manuela Pilz organisiert seit 14 Jahren mehrmals jährlich Championate über den Zeitraum eines kompletten Wochenendes, für die Altersklassen U10 und U14. Zu diesen offenen Wettbewerben mit Talent-Sichtung innerhalb des Thüringer Kegler-Verbandes reisen Eltern mit ihren Kindern aus ganz Thüringen an. Manuela Pilz organisiert einen Turniermodus, bei dem fast 100 Kinder mit viel Spaß und Freude kegeln. Die Kinder sind für den Verbandes Grundlage, um früh schon Talente zu erkennen, die speziell in Leistungsgruppen gefördert werden. Manuela Pilz hat mit ihrem Engagement über viele Jahre und Turniere die Basis gelegt, dass der Thüringer Kegler-Verband in den letzten Jahren im Nachwuchsbereich bei Deutschen Meisterschaften der erfolgreichste Landesverband geworden ist. Der größte Erfolg in 2023: Selina Thiem gewann als U18-Spielerin den Einzelweltcup in der U23.

Ralf Langbein (HSV Bad Blankenburg), Moderator Christian Müller und Thomas Sens (PSV Erfurt). Foto: Melanie Kahl / LitschiCo-Erfurt/ Melanie Kahl

Thomas Sens, PSV Erfurt

Der Thüringer Judo-Verband organisiert seit 1991 seinen Internationalen Thüringenpokal, zunächst für Mädchen und Jungen U18, später ausschließlich für die Frauen in den AK U18 und U21. Dieses Turnier mit anschließendem Trainingscamp ist das größte seiner Art in Europa und genießt weltweit einen hervorragenden Ruf. Nationalmannschaften aus Japan, Australien, Brasilien, Kanada und vielen weiteren Nationen sind regelmäßig Gäste in Thüringen und nutzen das Event für ihre Nominierung für die kommenden Höhepunkte. Dies bedarf einer starken Mannschaft, die mit viel Erfahrung, Flexibilität und einer großen Portion Teamgeist anpackt. Das geschieht fast ausschließlich ehrenamtlich. Das Team besteht aus jungen und alten Judoka, die von Transport über Technik bis hin zur Gästebetreuung ihren Beitrag leisten. Allen voran ist Org.-Team-Chef Thomas Sens zu nennen, der mit Judo-Verbands-Geschäftsführer Tony Stegmann viel Zeit und Energie für die Planung und Vorbereitung hineinlegt.

Jörg Scholtissek (Erfurter SSC) und Mario Milde-Apel (Skiverein Frankenhain). Foto: Melanie Kahl / LitschiCo-Erfurt/ Melanie Kahl

Jörg Scholtissek, Erfurter SSC

Fast 50 Jahre Kampfrichtertätigkeit. Mit 16 absolvierte Jörg Scholtissek die Ausbildung zum Kampfrichter Schwimmen. Es folgten viele Einsätze bei Wettkämpfen und weitere Ausbildungsblöcke, sodass er 14 Jahre später die höchste Qualifikationsstufe erlangen konnte. Nur ein Jahr später, 1991, wurde er in den Schiedsrichterkader des Deutschen Schwimmverbandes berufen. Einsätze bei Deutschen Meisterschaften folgten, seine Leistungen überzeugten auch den Weltverband. Von 1999 bis 2006 gehörte der Zahnmediziner dem internationalen Kampfrichterpool an und nahm an Europa- und Weltmeisterschaften teil. Bedingt durch seine eigene Praxis reduzierten sich die Kampfrichtereinsätze in den letzten Jahren. Aber bei den Erfurter Schwimm-Großveranstaltungen wie dem Adventsschwimmfest, Blacky Cup oder Roland-Matthes-Pokal steht Jörg Scholtissek auch heute noch am Beckenrand.