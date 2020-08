Stefan Preuß (links) übergibt den symbolischen Schlüssel an Martin Oertel, den neuen Chefplatzwart.

Vorbote der Fußballarena für FC Carl Zeiss Jena: Stadion in neuen Händen

Ein wichtiger Meilenstein zum Stadionbau in Jena wird am Dienstag vollzogen. Die EAS Betriebs­gesellschaft übernimmt das Ernst-Abbe-Sportfeld und hat schon genaue Vorstellungen, was sich nun ändern soll. Hauptnutzer wird der FC Carl Zeiss Jena sein.