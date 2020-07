Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

VSV-Präsident Klenz: „Viel anstrengender als in der Halle“

Im Viertelfinale war Feierabend – zumindest für die letzten Teams des VSV Jena. Mit insgesamt sechs Teams traten die Beachvolleyballer der weiblichen U16 am Sonnabend am Westsportplatz in eben Jena an, um sich mit den Besten ihrer Zunft zu messen und den Landesmeister zu ermitteln. Am Ende siegte das Duo um Clara Moser und Swenja Engler vom SWE Volley-Team Erfurt, die im Finale über Caroline Brych und Emma Göhler von den L.E. Volleys triumphierten.

Und Jena? Charlotte Fischer, die von allen nur liebevoll „Lotti“ gerufen wurde, nahm das Ausscheiden im Viertelfinale sportlich. „Alles halb so wild. Ein bisschen enttäuscht bin ich schon, doch wir sind frei von Erwartungen angetreten“, resümierte Charlotte Fischer, die im Beach-Genre am Wochenende debütierte und mit ihrer Mitstreiterin Emma Knoll gegen das spätere Meister-Team um Clara Moser und Swenja Engler ausschied. Bei der Endabrechnung belegten sie Platz sieben, teilten sich diesen Platz mit ihren Vereinskolleginnen Nelli Brettschneider und Amelie Wolf.

Zufrieden mit dem Abschneiden der Mädels

Auf dem Westsportplatz harrte auch Uwe Klenz den ganzen Tag aus, Präsident des VSV Jena und auch Nachwuchstrainer der weiblichen U16. Er zeigte sich mit dem Abschneiden seiner Schützlinge zufrieden. „Man darf ja auch nicht vergessen, dass es kaum Wettkämpfe im Beachvolleyball für den Nachwuchs gibt – und dann müssen sie auf einmal bei den Landesmeisterschaften bestehen. Da verspüren sie Druck und sind nervös, können nicht in Gänze das abrufen, was sie eigentlich können“, sagte Klenz, der auch auf eine Besonderheit von Beachvolleyball verwies: die psychologische Dimension. „Die Verantwortung, die man beim Beachvolleyball trägt, ist viel größer als jene in der Halle. Man steht ja nur zu zweit auf dem Feld. Außerdem gibt es in dieser Sportart keinen Trainer, der von außen in das Geschehen eingreifen kann – damit liegen die Verantwortung für Spiel und auch die Taktik allein bei den Akteuren. Dadurch steigt die Verantwortung auch noch einmal. Außerdem darf man auch nicht vergessen, dass es keine Wechseloptionen gibt“, erläuterte Klenz. Alles in allem müsse man im Kopf stabil sein, um im Sand bestehen zu können. „Das ist viel anstrengender als in der Halle“, betont der Vereinspräsident.

Natürlich war Uwe Klenz froh darüber, dass die Landesmeisterschaften überhaupt ausgetragen werden konnten – er freute sich insbesondere für seine Schützlinge. Nur ungern erinnert er sich an jene Woche im März, in der er allen Teams des VSV Jena mitteilen musste, dass der Spielbetrieb aufgrund von Corona ad hoc eingestellt werden müsse. „Das war nicht gerade schön.“