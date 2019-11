Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wacker Gotha klettert an die Tabellenspitze

Der Spielausfall vor einer Woche in Schweina hat Wacker Gotha nicht aus dem Tritt gebracht. Die Harnisch-Elf setzte am letzten Hinrundenspieltag der Landesklasse Staffel 3 ihren guten Lauf fort, bezwang den FSV Viernau mit 3:0 und kletterte zumindest für 24 Stunden an die Spitze. Im Fernduell kann der FSV Ohratal, der erst 12 Partien absolviert hat, am Sonntag gegen Steinbach-Hallenberg wieder kontern und sich schon vor dem Nachholspiel den Herbsttitel sichern. Mit einer sehenswerten Direktabnahme brachte Ex-Regionalligastürmer Steffen Scheidler die Gothaer in der 14. Minute auf Kurs. Die beiden weiteren Treffer erzielten Julius Lehmann (59.) und Florian Serick (85.).

Einen Rückschlag im Abstiegskampf musste indes der FSV Waltershausen mit der 0:3-Heimniederlage gegen den Suhler SV hinnehmen. Die Koch-Elf befand sich offenbar schon im Winterschlaf, wirkte in den entscheidenden Situationen unkonzentriert und verlor verdient. Besser lief es für den FC An der Fahner Höhe II, der im Sechs-Punkte-Spiel bei der SG Steinach einen enorm wichtigen 2:0-Sieg bejubelte. Nachdem die Gastgeber per Eigentor vorgelegt hatten, machte Denny Krumbein mit Saisontor Nummer 16 alles klar.

Die Stenogramme:

FSV Wacker 03 Gotha - FSV 04 Viernau 3:0, SR: Sander (Gaberndorf), Z: 81, Tore: 1:0 Scheidler (14.), 2:0 Lehmann (59.), 3:0 Serick (85.).

Eintracht Hildburghausen - SV Wacker 04 Bad Salzungen 3:1, SR: Keith (Arnstadt), Z: 230, Tore: 1:0 Holl (18.), 2:0 Holl (23./FE), 3:0 Hirschfeld (28.), 3:1 Wendler (84.).

VfL Meiningen - SG Glücksbrunn Schweina 1:2, SR: Hebestreit (SC 03 Weimar), Z: 105, Tore: 1:0 Röll (5.), 1:1 Pohl (14.), 1:2 Pohl (36./FE).

FC Eisenach - SG Herpfer SV 2:1, SR: Pfeifer (Kirchworbis), Z: 76, Tore: 0:1 Hamm (48.), 1:1 Scholz (69.), 2:1 Förster (81.).

SR: Schmidt (Meiningen), Z: 50, Tore: 0:1 (15. Eigentor), 0:2 Krumbein (40.).

FSV Waltershausen - 1. Suhler SV 0:3, SR: Mühlberg (Erfurt), Z: 70, Tore: 0:1 Kühne (8./FE), 0:2 Kühne (62.), 0:3 Fritz (67.).

Sonntag 14 Uhr:

SG Gospenroda - SG Borsch

FSV Ohratal – FC Steinbac-Halenberg