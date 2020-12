Sein persönliches Highlight in seiner noch jungen Fußballkarriere: Elias Gorges, damals noch für die A-Junioren des FC Rot-Weiß Erfurt am Ball, machte 2019 das 1:0 gegen den FC Schalke in der ersten Runde des DFB-Pokals. Eine unvergessliche Erinnerung, auch wenn der Favorit noch 2:1 gewann.