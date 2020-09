Wacker Nordhausen eiskalt erwischt

Marcus Vopel verließ mit enttäuschtem Gesicht das Spielfeld. „Diese Niederlage ist sehr ärgerlich. Ein einziger, individueller Fehler, und schon stehen wir wieder ohne Punkte da“, sagte der Kapitän des FSV Wacker 90 Nordhausen, der mit seiner Elf gegen den FC Oberlausitz Neugersdorf zwar 90 Minuten auf Augenhöhe agierte. Jedoch ein Konter in der 52. Minute zum 0:1 (0:0)-Endstand machte alle Hoffnungen zunichte.

Philipp Seeland rief direkt nach dem Schlusspfiff seine Elf noch einmal zu einer kurzen Ansprache zusammen. Es ging ihm vor allem um mentale Aufbauarbeit. „Es war eine unglückliche Niederlage. Die Leistung hat gestimmt“, sagte der Wacker-Trainer: „Neugersdorf hat neun Punkte und ist Dritter. Wir haben noch keinen Punkt und sind Letzter. Ein Leistungsunterschied war aber nicht zu erkennen.“

Die beste Tormöglichkeit besaß Nordhausen gleich nach dem Wiederbeginn. Gabriel Schneider tauchte im Strafraum der Gäste auf. Als der gegnerische Torhüter schon geschlagen am Boden lag, verstolperte er im letzten Augenblick. „Uns haben im entscheidenden Moment das Glück und die Abgezocktheit gefehlt“, sagte Seeland.

Jene Kaltschnäuzigkeit wusste derweil Neugersdorf zu nutzen. Ein weiter Abstoß leitete den einzigen Treffer des Spiels ein. Eine Schaltpause von Abwehrmann Richard Franz ließ sich der Gegner nicht nehmen, passte den Ball zum frei stehenden Robby Golzsch, der zum 1:0 traf. „Klar, das darf nicht passieren. Richard ist am meisten enttäuscht über diese Situation“, sagte der Wacker-Trainer, der mit seiner Mannschaft eiskalt erwischt wurde: „Vom Abstoß bis zum Gegentor vergingen höchstens fünf Sekunden.“

Aber das war nicht das Ende aller Träume vom ersten Punktgewinn. Kapitän Vopel schaltete sich in den letzten Minuten in die Offensive mit ein – und wäre mit seiner Mannschaft um ein Haar tatsächlich belohnt worden. In der Nachspielzeit bediente er blitzschnell Robert Knopp. Der 28-Jährige versuchte es lieber selbst, als die direkt vor dem Tor gut postierten Mitspieler zu bedienen. Als sein Schuss nur ans Außennetz zischte, war Nordhausens Niederlage endgültig besiegelt.