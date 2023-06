Wacker Nordhausen streicht Stelle des Sportlichen Leiters

Nordhausen. Nach dem Abstieg aus der Fußball-Oberliga ist Philipp Seeland nicht mehr Sportlicher Leiter bei Wacker Nordhausen.

Nach dem Abstieg aus der Fußball-Oberliga und der sportlichen Talfahrt sahen sich die Verantwortlichen von Wacker Nordhausen um Präsident Torsten Klaus gezwungen, den Umbruch weiter voranzutreiben und entbunden Philipp Seeland von seinem Amt als Sportlichen Leiter. Der Posten soll für die kommende Saison in der Thüringenliga nicht mehr besetzt werden. So wird diese Aufgabe das Trainerteam um Maximilian Dentz übernehmen, um damit noch näher an der Mannschaft sein zu können.

Seeland bleibt dem Verein aber erhalten. Er wechselt in den Nachwuchs und wird dort die Koordination und Konzeptgestaltung übernehmen, wie der Verein mitteilte. Noch befinden sich die Fußballer in der Sommerpause. Anfang Juli startet die Saisonvorbereitung.