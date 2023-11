Wacker Nordhausen will das Spielen möglich machen

Nordhausen Nordhausens Fußballer wollen am Samstag dem Wetter trotzen und gegen Weida vor der Winterpause noch mal erfolgreich sein

Der Blick ging immer wieder nach draußen. Wieviel hat es geschneit? Wie tief sind die Temperaturen? Was macht der Rasen? Kann gespielt werden? Bei den Verantwortlichen des FSV Wacker Nordhausen ging es in den letzten Tagen und geht es in den kommenden - wie wahrscheinlich bei allen Fußballvereinen - darum, ob am Wochenende gespielt werden kann oder nicht.

Eher optimistisch sind die Rolandstädter, trotz des neuerlichen Schneefalls in der Nacht zum Freitag. „Wir gehen davon aus, dass gespielt wird. Wo genau ist aber noch nicht sicher. Entweder im Stadion oder auf dem Nebenplatz, dem Kunstrasen. Was es auf jeden Fall geben wird, sind warme Getränke“, so Michael Liedke, Medienbeauftragter und Mann für alles bei Wacker Nordhausen mit einem kleinen Schmunzeln. Denn in Nordhausen wird es kalt. Die Temperaturen am Rande des Harz sind meist immer etwas niedriger als in der Mitte des Bundeslandes. Ob im Landkreis Greiz, vor allem in Weida, ähnliche Temperaturen herrschen, ist aktuell nicht überliefert. Beim Blick auf einschlägige Onlineportale zum Thema Wetter aber ist es dort minimal wärmer, wenn man hierbei von Wärme sprechen kann. In Nordhausen sollen es am Samstag bis zu -9 Grad werden, in Weida „nur“ bis -6 Grad. Da muss sich der kommenden Gegner, der FC Thüringen Weida, drauf einstellen, was Wacker-Trainer Maximilian Dentz auch nicht anders erwartet. „Wir haben 3:0 auf Schnee gewonnen und Weida ebenso 3:0 auf Schnee. Von daher ist es schwer zu sagen, wer besser mit solchen Bedingungen zurecht kommt.“, so Dentz auf Nachfrage, ob seine Mannschaft aufgrund der Wetterverhältnisse eventuell einen Vorteil sieht.

Zwei Leistungsträger fallen eventuell aus

Weida hat sich im Laufe der Saison zu einem echten Spitzenteam gemausert, was viele im Vorfeld nicht auf dem Zettel hatten, so auch Dentz: „Wenn mich jemand vor der Saison gefragt hätte, wer die top Drei sind, dann wäre Weida nicht dabei gewesen. Aber mittlerweile ist es kein Zufall, dass sie Dritter sind. Sie spielen schnörkellos und zielgerichtet. Die Spiele, die ich gesehen habe, waren sie sehr gut, vor allem im spielerischen Bereich.“

Mit Blick auf die Tabelle ist natürlich Weida Favorit, so die Aussage vom Wacker-Trainer, der aber die Situation gut relativierten kann und auf den kleinen Heimvorteil verweist. Dentz erwartet ein Spiel auf Augenhöhe, in dem einmal mehr Kleinigkeiten entscheidend sein können. „Vor der Winterpause wollen wir freilich noch mal angreifen und erfolgreichen Fußball spielen. Wir haben jüngst bewiesen, dass wir auch in der Defensive gut agieren können. Dass wir eine gute Offensive haben, hab ich schon immer gesagt, nun muss die Defensive sich weiter etablieren. Dennoch ist es mit den Voraussetzungen und der Wetterlage auch eine Art Glückslotterie“, so Dentz weiter.

Beim Personal hat Dentz einige Sorgenfalten. Zwar ist kein Spieler gesperrt aber mit Lennart Liese und Marcus Vopel könnten zwei Spieler, die eine Schwächung bedeuten würden. Liese ist stark erkältet - wie es so vielen aktuell geht - und Marcus Vopel hat in Neustadt einen herben Schlag aufs Knie bekommen, was nun nach einigen Tagen auch immer noch dick ist. Bei beiden Spielern kann sich die Situation von Tag zu Tag ändern. „Wir müssen abwarten und einfach hoffen. Aber aktuell wird es nicht gehen“, so Dentz im Gespräch am Donnerstag.