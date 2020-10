Wacker Nordhausens Trainer erwartet „keinen Leckerbissen“

Am Sonntag (13.30 Uhr) soll noch mal gespielt werden – auch in Nordhausen. Danach mindestens einen Monat nicht. „Wir sind Amateure in der Oberliga, fallen unter den Freizeitsport. Wie es danach weitergeht, wissen wir noch nicht. Ein Wiederbeginn aus der Kalten ohne Training ist im Dezember jedenfalls unmöglich“, sagt Wackers Trainer Philipp Seeland.

Trotzdem freut sich sein Team auf den Auftritt gegen Einheit Rudolstadt. „Das ist eine der schwierigsten Aufgaben, denn Rudolstadt ist eine gestandene Oberliga-Elf, die es schon besser besetzten Nordhäuser Mannschaften sehr schwer gemacht hat“, so Seeland. Er erwarte deshalb und wegen des tiefen Bodens im AKS fußballerisch „bestimmt keinen Leckerbissen“. „Wir werden hauptsächlich erstmals wie beim 2:2 in Eilenburg gegen den Ball arbeiten und das schnelle Umkehrspiel suchen. Das ist der Plan“, sagt Seeland. Die Rudolstädter mit ihrem Führungskopf Marco Riemer (32) sieht er als favorisiert an. Doch trotzdem träumen die Nordhäuser natürlich nach dem couragierten Auftritt zuletzt beim damaligen Spitzenreiter Eilenburg vom ersten Saisonsieg in der Oberliga.

Personell hat Seeland weiterhin alle taktische Möglichkeiten. Kapitän Vopel und Pietsch kehren nach ihren Gelbsperren zurück. Erik Schneider steckte nach langer Verletzungspause seinen ersten Auftritt gesundheitlich prima weg und arbeitet weiter an der Kondition. „Es hat alles gehalten. Ob ich ihn wieder als Sechser spielen lasse, haben wir noch nicht entschieden“, so Seeland. Erstmals im Aufgebot steht der von Erfurt gekommene Elias Gorges (18), der inzwischen gesund und fit ist. Dafür plagen sich Gümpel und Gabriel Schneider mit hartnäckigen Erkältungen herum. Ortlepp erhielt nach seinem Notbremsen-Rot gegen Ludwigsfelde wie erwartet zwei Spiele Sperre. Für die Partie am Sonntag sind bis jetzt noch Zuschauer zugelassen.

Nordhausen - Rudolstadt, So. 13.30 Uhr