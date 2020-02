Wacker spielt am Freitag auf Kunstrasen gegen Fürstenwalde

Auf Kunstrasen wie beim Test in Northeim (rechts Lucas Stauffer) spielt Wacker am Freitag im Albert-Kuntz-Stadion.

Nordhausen. Der Rasen im Stadion des Albert-Kuntz-Sportparks ist zwar witterungsbedingt immer noch nicht bespielbar, aber Wacker Nordhausen kann am Freitag (19 Uhr) trotzdem in die Rückrunde der Regionalliga starten. Gegen den FSV Union Fürstenwalde wird Wacker auf dem Kunstrasenplatz unter Flutlicht antreten, da es sich nicht im ein Sicherheitsspiel handelt. Das bestätigte gestern der Verein und die für den AKS zuständige Service-Gesellschaft des Landkreises. Zum ersten Spiel nach der Insolvenz der Profiabteilung werden zahlreiche Zuschauer erwartet, die den ersten Auftritt der neu formierten Wacker-Elf miterleben wollen. In der neuen Regionalliga-Tabelle, wo Wacker neun Punkte für die Insolvenz und der Sieg gegen das inzwischen aufgelöste Team von Rot-Weiß Erfurt abgezogen wurden, liegt der Tabellensechste Fürstenwalde mit 24 Zählern sechs Punkte vor Nordhausen (13./18 Punkte).