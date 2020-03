Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wacker Teistungen gelingt der ideale Start

Fußball-Verbandsligist FC Wacker Teistungen ist ein idealer Start in die Rückrunde gelungen. Das 3:2 (2:1) bei Aufsteiger TSV Gera-Westvororte war nach dem 1:0 vor einer Woche gegen den SV Ehrenhain bereits der zweite Sieg nach der Winterpause. Ein Doppelpack von Neuzugang Daniele Galluzzi (25./44.) sowie der zehnte Saisontreffer von Maciej Wolanski (61.) ließ die Eichsfelder um deren Trainer Volker Reinhardt jubeln.

Reinhardt und Teistungen – das ist eine Kombination, die zu stimmen scheint. In der kompletten Hinrunde waren dem FC Wacker nur drei Erfolge geglückt. In der Rückrunde sind es nach zwei Auftritten nun schon zwei. Der Wunsch vom Klassenerhalt erhält immer mehr Substanz – auch dank einer weiteren neuen Kombination, die wie die Faust auf´s Auge zu passen scheint. Das Angriffsduo Maciej Wolanski und Galluzzi kombiniert und trifft, versteht sich auf dem Feld auffällig gut.

In Gera gingen die Gastgeber jedoch erst einmal in Front: A-Junior Niklas Schäfer war bereits in der elften Minute zum 1:0 zur Stelle, weil den Gästen ein Ballverlust in der Vorwärtsbewegung unterlief. „Aber wie wir dann zurückgekommen sind, war ganz stark“, freute sich Reinhardt. Galluzzi schoss eine Vorlage von Marcus Wagenlehner zum Ausgleich in den Winkel und verwertete kurz vor der Pause eine Kopfballablage von Maciej Wolanski überlegt.

Nach Wolankis 3:1, das Abwehrmann Rafal Kleinschmidt klug vorbereitet hatte, „hatten wir das Spiel eigentlich im Sack“, so Reinhardt. Doch Martin Ludwig sorgte mit seinem verwandelten Freistoß-Anschlusstreffer (67.) noch einmal für Spannung. In dieser Szene war der ansonsten starke Teistunger Keeper Norbert Baran chancenlos.

Anschließend entwickelte sich laut Reinhardt „ein richtiger Fight“, in dem seine Jungs unbändigen Willen zeigten. „Wir haben uns in jeden Ball geworfen, haben Moral bis zur letzten Sekunde gezeigt“, lobte Reinhardt, der beiden Teams für ihre läuferischen und spielerischen Leistungen Komplimente aussprach.