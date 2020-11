Wacker Teistungen: Taktisch diszipliniert und spielerisch variabel

Elf Tore geschossen, elf Treffer kassiert, und damit elf Punkte geholt – der FC Wacker Teistungen belegt in der Fußball-Verbandsliga nach sieben absolvierten Spielen den siebten Rang. Das Team von Trainer Volker Reinhardt hat aktuell sogar noch zwei Partien weniger bestritten als die Mannschaften, die im Tableau vor den Eichsfeldern liegen.

Gegen Ehrenhain verhinderte ein Unfall auf der Autobahn samt anschließendem Stau, dass die Teistunger antreten konnten. Das Heimspiel gegen Schott Jena Anfang Oktober konnte wegen der Corona-Bestimmungen im Eichsfeld nicht angepfiffen werden. Mit sechs Punkten und einigen Treffern mehr würde das Reinhardt-Team sogar auf dem vierten Rang notiert sein.

Trainer ist zufrieden

„Auch in Anbetracht unser personellen Situation bin ich mit dem bisherigen Abschneiden sehr zufrieden“, erklärt Reinhardt. Nach dem unglücklich verlaufenen Duell in Sonneberg am 3. Spieltag, das aufgrund zu vieler angeschlagener Teistunger vorzeitig abgebrochen werden musste, habe die Mannschaft „absolut abgeliefert“, freut sich Reinhardt.

Es folgte ein 1:0 im Derby gegen den SC Heiligenstadt, das der junge Yann Issenghe durch sein spätes Tor perfekt machte. „Die Mannschaften waren gleichwertig, aber wir vielleicht etwas zielstrebiger“, erinnert sich Reinhardt. Es folgte ein 4:2 beim TSV Gera-Westvororte. Zweimal lagen die Teistunger zurück, drehten aber beide Male den Spieß um. „Da haben wir eine tolle Moral gezeigt“, lobt ihr Trainer.

Taktisch diszipliniert und flexibel

Vor allem die taktische Disziplin hebt der Arenshäuser als Faustpfand hervor. „Wir können gleichzeitig aber auch flexibel agieren“, erklärt der 56-Jährige, der die aktuelle Zwangspause als „äußerst unglücklich“ empfindet. „Wir waren gerade auf dem Weg, noch stabiler zu werden“, erklärt Reinhardt, dem die Balance zwischen Offensive und Defensive beim FC Wacker schon gut gefällt: „Daran haben wir im Training hart gearbeitet.“

Die „sehr hohe Trainingsbeteiligung“ machte sich in den Pflichtspielen bezahlt. „Wir sind bereit für die nächsten Spiele“, unterstreicht Reinhardt. Doch wann die angepfiffen werden, weiß niemand – Planungssicherheit gibt es in dieser Hinsicht auch für die Trainer nicht. Vom 18. bis zum 20. Februar 2021 wollen die Teistunger ein Trainingslager in Bad Blankenburg absolvieren, könnten dann sonntags auch von dort zum angesetzten Auswärtsmatch zum FC Thüringen Weida reisen – wenn es Corona zulässt.

Zweikampfstarker Wagenlehner

Freude bereiteten Reinhardt seine jungen Akteure wie Rückkehrer Philipp Kühne, Florian Kellner und Stefan Ballüer. „Das sind Spieler für die Zukunft“, sagt Reinhardt. Der großgewachsene Marcus Wagenlehner erwies sich im Mittelfeld als äußerst zweikampfstark, Markus Göbel bewies auf mehreren Positionen seine Qualität. „Egal, wo er spielt, auf ihn kann man sich immer verlassen“, unterstreicht Reinhardt.

Zulegen könnten seine Jungs noch in der Rückwärtsbewegung nach Ballverlusten. „Aber auch das ist schon deutlich besser geworden“, berichtet Teistungens Trainer, der selber gespannt ist, wann die Saison fortgesetzt werden wird.