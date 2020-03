Wacker Nordhausen hat am spielfreien Wochenende mit dem Drittligisten Hallescher FC einen Testgegner gefunden. Zuschauer müssen allerdings am Freitag draußen bleiben.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wacker testet ohne Fans gegen HFC

Nordhausen. Fußball – aber ohne Zuschauer – so heißt es am Freitag in Nordhausen. Der Fußball-Regionalligist, der wegen Rot-Weiß Erfurts Rückzug aus der Liga spielfrei ist, testet ab 15.30 Uhr auf dem Trainingsplatz gegen den Drittligisten Hallescher FC. Wegen der aktuellen Coronavirus-Situation wird das Spiel aus organisatorischen Gründen allerdings ohne Zuschauer stattfinden. „Es kommt leider niemand rein. Es macht keinen Sinn zum im Albert-Kuntz-Sportpark zu kommen. Wir werden Ordner an den Eingängen postieren“, so Wackers Teamchef Tino Berbig.

Wacker hatte sich nach dem erneuten Ausfall der Partie in Bischofswerda nach einem Testspielpartner umgesehen. „Am Mittwoch hat sich dann der Hallesche FC gemeldet, nachdem die nächsten Drittliga-Spieltage abgesagt worden sind. Das ist für uns sportlich eine schöne Herausforderung. Spiele kann man im Training nicht imitieren“, sagte Berbig. Ob die zum vierten Mal angesetzte Nachholpartie gegen den SV Babelsberg am kommenden Dienstag (19 Uhr) mit oder ohne Fans in Nordhausen stattfinden kann, ist noch ungeklärt.