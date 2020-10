Wacker-Trainer Philipp Seeland: „Rückschlag in Martinroda war einer, der sehr wehgetan hat“

Für Wacker Nordhausen wird die Situation am Tabellenende der Fußball-Oberliga immer prekärer. Die Schützlinge von Trainer Philipp Seeland mussten nun auch noch den Thüringer Rivalen FSV Martinroda an sich vorbei ziehen lassen. Auch im sechsten Spiel in Folge gab es keinen Sieg. Das hoffnungsvolle 1:1 der Vorwoche gegen den VfL Halle ist für den einstigen Regionalligisten längst verpufft. Und das 0:1 in Martinroda schmerzt.

Sie haben sich sicherlich mehr vorgenommen, gegen ein Team, das nicht gerade zu den großen der Liga zählt. Wir haben versucht Fußball zu spielen. Der Gegner stand sehr tief, das wussten wir, das war auch keine Überraschung. Die Standardsituation war dann entscheidend. Das ist halt auch eine Frage der Qualität, die wir nicht hatten. Nicht immer obenauf: Simran Dhaliwal bei Marc Fernando gefährlich anschmiegsam. Foto: René Röder Das Tor war vermeidbar. Die Mauer stand nicht wirklich gut. Das hab ich nicht genau erkennen können. Aber den Ball muss man mit der Geschwindigkeit erst einmal so reinschießen. Das war schon stark von Hertel. Aber irgendwie war es auch etwas wenig. Mit einer einzigen richtig guten Chance, kann man nicht wirklich gewinnen… Wir waren vorn in der ersten Hälfte nicht so zwingend, um den Gegner wirklich unter Druck setzen zu können. Bis 20 Meter vor dem Tor sah das vernünftig aus. Dann hat aber auch der entscheidende Pass immer wieder gefehlt. Da war nach der Pause die erste Viertelstunde besser. Wir hätten das 1:1 machen müssen, dann hätte das Spiel kippen können, schafften es aber nicht, den Ball über die Linie zu drücken. Man merkt, dass die junge Truppe noch Schwierigkeiten hat, die Ruhe zu bewahren, oder auch noch in der 93. Minute den Ausgleich erzielen zu wollen. Das fehlt. Das liegt sicherlich maßgeblich am Generalumbruch und der Neuformierung nach der Insolvenz? Natürlich. Wir haben einen Altersschnitt von 18,5 Jahren, 60 Prozent der Mannschaft hat im letzten Jahr noch in der Thüringenliga oder der Verbandsliga der A-Junioren gespielt, das darf man nicht vergessen. Was hilft jetzt, viel Geduld? Absolut. Das sagen wir ja auch immer und die müssen wir einfach haben.. Es wird ein weiter Weg. Wir wussten, dass wir auch Rückschläge erleiden. Das gegen Martinroda war ein Rückschlag, der sehr wehgetan hat. Wir werden dennoch nach vorn blicken uns auf die nächsten Aufgaben fokussieren. Wir haben jetzt mit Ludwigsfelde gleich den nächsten Gegner, der nicht aus dem oberen Drittel kommt, vor der Brust. Nun müssen wir halt gegen den punkten. Nächste Woche ist durch den Pokal Oberliga-Pause. Nutzen Sie diese für einen Test? Nein, wir haben zu viele Verletzungssorgen, werden da nun auch ein bisschen auskurieren. Danach könnten zwei, drei angeschlagene Spieler zurückkommen. Ein Testspiel würde uns da im Moment gar nicht weiterbringen. Und wann platzt der Knoten mit dem ersten Sieg endlich? Ich hoffe so schnell wie möglich. Am besten schon gegen Ludwigsfelde, weil das Programm bis in den November hinein mit den beiden Spitzenteams Krieschow und Eilenburg ganz schwer wird. Aber aufgeben werden wir nicht.