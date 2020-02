Wacker Nordhausen Wackers späte 2:3-Niederlage in Halberstadt im Schnellcheck

Mit dem 2:3 (1:1) in Halberstadt steckt Wacker Nordhausen endgültig im Abstiegsschlamassel. Es war eine verdiente Niederlage.

Kurzfazit: In der ersten Halbzeit war es ein Spiel auf ein Tor ohne große Chancen. Die Überlegenheit von Wacker drückte aber nur Pichinot mit dem 1:1 in Toren aus. Danach kassierte Nordhausen wie gegen Fürstenwalde ein frühes Tor direkt nach dem Wechsel. Germania wurde immer mutiger und Jokanovic musste mehrfach retten. Am Ende gab es dann die Bestrafung mit dem 3:2 für den Gastgeber.

Tore: 1:0 Korsch (17.): Erste Halberstädter Chance - erstes Tor. Pass aus dem Mittelfeld in ein Riesenloch zwischen beiden Innenverteidigern. Korsch läuft ungestört auf Jokanovic zu und nutzt seine Chance.

1:1 Pichinot (38.): Stauffers langer Ball fliegt über die Germania-Abwehr bis zu Pichinot, der zum Ausgleich vor der Pause verwandelt. Pichinots elfter Treffer in dieser Saison. Merke: Ein echter Torjäger kann es auch als Mittelfeldmann klingeln lassen. 2:1 Yilmaz (48.): Stolperer im Mittelfeld und wieder ist die Abwehr offen. Müller kann nicht mehr gegen Yilmaz retten, der sicher einschiebt.

2:2 Müller (65./Foulelfmeter): Ein Halberstädter läuft Kammlott im Strafraum in die Hacken. Müller verwandelt den Elfmeter sicher zum erneuten Ausgleich.

3:2 Aral (85.): Wacker hat wieder defensiv nichts im Griff. Aral trifft zum Sieg für den Gastgeber und der gute Torwart Jokanovic flucht zurecht.

Aufstellung: Wacker trat mit der gleichen Besetzung wie beim 1:2 gegen Fürstenwalde an. Einzig der rotgesperrte Vladimir Kovac wurde von Felix Schwerdt ersetzt, der auf die Sechser-Position rückte. Felix Müller agierte mit seinem Stammpartner Philipp Blume in der Innenverteidigung. Und so begann Wacker: Jokanovic - Schneider, Müller, Blume, Stauffer – Kores, Schwerdt, Andacic, Pichinot – Beil, Kammlott.

Bester Spieler: Torwart Josip Jokanovic hielt Wacker vor allem in der zweiten Hälfte mit zwei, drei sehr guten Paraden im Spiel.

Szene des Spiels: Nils Pfingsten-Reddig (37) kehrt in der zweiten Halbzeit nach fast drei Jahren in die Regionalliga zurück. Zuletzt war der Routinier am 14. Mai 2017 beim 0:2 gegen Cottbus für Wacker im Viertliga-Einsatz.

Stimme: Tino Berbig (Wacker-Trainer): Tatsache sind zwei Niederlagen. Jetzt sollte spätestens jeder begriffen haben, dass wir im Abstiegskampf stehen.

Tabelle: Wacker holt noch keinen Punkt nach der Insolvenz. Bei noch zwei Nachholspielen für Wacker (Babelsberg/H, Bischofswerda/A) ist Halberstadt auf einen Punkt dran.

Nächste Partie: Das nächste Mal geht es für Wacker am kommenden Freitag gegen den SV Lichtenberg 47. Da hat Nordhausen ein 1:5 aus dem Hinspiel gutzumachen.