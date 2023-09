Wallstein neue Leichtathletik-Präsidentin

Bad Blankenburg. Das sind die neuen Präsidiumsmitglieder des Thüringer Leichtathleten-Verbandes.

Stefanie Wallstein heißt die neue Präsidentin des Thüringer Leichtathletik-Verbandes (TLV). Die frühere Bob-Pilotin aus Gotha übernimmt den Posten von Heinz-Wolfgang Lahmann. Der Schmalkalder hatte sich nach neun Jahren im Amt nicht wieder für eine dritte Amtszeit beworben. Lahmann hatte sich intensiv um seine Nachfolge bemüht. „Es fand sich in dieser Zeit ein Team, das betonte die Aufgabe nur als Team in Angriff zu nehmen“, erklärte der scheidende Präsident den Delegierten bei der Ordentlichen Mitgliederversammlung in Bad Blankenburg.

Neben Wallstein bilden Willi Mathiszik und Karl Riethmüller als Vize-Präsidenten sowie Sabrina Steude als Vize-Präsidentin Finanzen das neue TLV-Präsidium. Grußworte per Videobotschaft schickte DLV-Präsident Jürgen Kessing.

Bernd Neudert, Vorstand Leistungssport beim Landessportbund, änderte kurzerhand die Tagesordnung und nahm zwei Ehrungen vor. Mit GutsMuths-Ehrenplaketten in Gold und Silber wurden Lahmann, der danach auch als zweiter TLV-Ehrenpräsident neben Gudrun Löffler gewählt wurde, und der Erfurter Jens Panse geehrt. Nach der Wahl des vorgeschlagenen Präsidiums zeigte sich die neue „Chefin“ Stefanie Wallstein erleichtert. „Ich habe mich darüber sehr gefreut, weil wir sonst in arge Schwierigkeiten gekommen wären, wenn einer des Teams nicht gewählt worden wäre. Da war auf die Delegierten Verlass, sie kennen ihre Leute und wissen, wer an welcher Stelle der Richtige ist“, so Wallstein.