Ja, ja, so ist das mit den Angstgegnern! Noch nie konnte der FC Steinbach-Hallenberg gegen die Gäste von der anderen Seite des Rennsteiges einen vollen Erfolg verbuchen. Und nach diesem Spiel musste die Heimelf froh sein, dass da überhaupt etwas Zählbares stand.

Über weite Strecken war der FSV Waltershausen das bessere Team, hatte die Mehrzahl und auch die klareren Chancen. Und denen dürften sie nachtrauern, denn bei besserer Effektivität vor dem Tor wäre ein Sieg möglich und dann auch verdient gewesen. In den ersten 30 Minuten der Partie kamen die Gastgeber überhaupt nicht ins Spiel. Gegen die hoch und aggressiv pressenden Gäste fanden sie kein Mittel, um zu strukturierten und gefährlichen Angriffen zu kommen. Erst nach einer knappen Viertelstunde kam Robert Menz mal zum Abschluss, traf das Tor aber nicht. Auf der anderen Seite verzog Ortlepp knapp (17.).

Ortlepp erzielt Führung

In der 25. Minute dann die verdiente Führung. Nach öffnendem Pass auf Ewald brachte dieser die Kugel scharf vor das Tor, wo Ortlepp frei stehend einschoss (25.). Nachdem Kirchner auf der Gegenseite per Kopf das Tor knapp verfehlte, hatte Ortlepp zwei Großchancen, um die Partie früh zu entscheiden. Statt 0:2 oder gar 0:3 stand es wenig später aber plötzlich 1:1. Endter brachte eine Freistoßeingabe von außen per Kopf vor das Tor, wo Ludwig zur Stelle war (43.).

Nach dem Seitenwechsel spielte die FC-Abwehr weiter mit dem Feuer. Im Willen, die Bälle nicht zu schlagen, wurde versucht, geordnet hinten raus zu spielen. Das misslang aber, weil die Genauigkeit fehlte oder der Gast energisch draufging. So war von der Heimelf weiter offensiv herzlich wenig zu sehen und Chancen gab es nur vor dem Gehäuse von Bindriem. Nach einem Konter kam der Ball zu Waltershausens Fehringer, der ins Netz traf (75.).

Damit nahm die Partie aber richtig Fahrt auf. Den Gästen ging ähnlich wie vor der Pause langsam die Puste aus, weswegen der FC zu Chancen kam. Hermann brachte einen Ball in den Strafraum. erneut patzte Böhm, der die Kugel unterschätzte und diese lag plötzlich im Tor (78.).