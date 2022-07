Wasserspringerinnen Punzel und Hentschel verpassen Medaille

Vierte im Finale vom Drei-Meter-Brett: Lena Hentschel und Tina Punzel in Aktion.

Budapest. Die Wasserspringerinnen Tina Punzel und Lena Hentschel haben die erhoffte WM-Medaille im Synchronspringen vom Drei-Meter-Brett verfehlt.

Die Olympia-Dritten in dieser Disziplin von Tokio 2021 belegten in der Duna Arena in Budapest den vierten Platz. Die 26 Jahre alte Punzel und die 21-jährige Hentschel erhielten für ihre fünf Sprünge 282,99 Punkte. Zu Bronze und den Australierinnen Maddison Keeney und Anabelle Smith fehlten dem deutschen Duo 11,13 Zähler.

Gold sicherten sich wie erwartet die Chinesinnen Chang Yani und Chen Yiwen. Silber holten Rin Kaneto und Sayaka Mikami aus Japan. Im Vorkampf am Vormittag waren Punzel und Hentschel noch Dritte geworden.

Das deutsche Sprung-Team beendet die ersten Weltmeisterschaften nach dem Karriereende von Rekordeuropameister Patrick Hausding mit insgesamt einem Podestplatz. Zum Auftakt hatten Timo Barthel und Lars Rüdiger Bronze im Synchronspringen vom Drei-Meter-Brett gewonnen.

