Wegen Corona: Post SV Mühlhausen hat am Wochenende spielfrei

Tischtennis-Erstligist Post SV Mühlhausen wird an diesem Sonntag nicht gefordert sein. Das Auswärtsspiel in Ochsenhausen wird verlegt, da in deren Trainingsgruppe ein positiver Corona-Fall bekannt wurde. Die Mannschaft ist davon zwar nicht betroffen, dennoch hat die Sicherheit Vorrang. Die Verantwortlichen warten nun die Meldung vom Gesundheitsamt ab; jetzt sind beide Vereine gefordert, ein Spieldatum zu finden.

Keine Reise nach Russland

Neuigkeiten gibt es auch von der europäischen Tischtennis-Union, die die Champions League, in der die Mühlhäuser vertreten sind, kurzerhand aufgrund der Corona-Pandemie abgeändert hat. Statt Reisen in die Spielorte wird die Vorrunde mit der Gruppenphase vom 11. bis 18. Dezember in Düsseldorf ausgetragen, wo alle Teams zugegen sind.

Post muss so unter anderem nicht nach Russland reisen. Gespielt wird wie in den letzten Spielzeiten in Vierergruppen, die ersten zwei Mannschaften kommen ins Viertelfinale, der Dritte in den Euro-Cup. Die K.o.-Spiele sollen 2021 ausgetragen werden. Durch diese Abänderung kommt es auch zu einer Verschiebung in der Liga. Das Spiel gegen Bad Königshofen wurde vom 24. auf den 22. November vorverlegt.