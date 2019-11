Chancenlos präsentierte sich die SG Thüringen Weida auf dem Roten Hügel gegen Spitzenreiter FC An der Fahner Höhe. Die 1:4-Niederlage der Osterburgstädter schmeichelte dem Gastgeber angesichts drei Pfostentreffer des Kontrahenten noch.

„Wir haben zu einfache Gegentore kassiert. Die spielerische Qualität ist gegen einen solchen Gegner nichts ausreichend, wenn mit Patrick Leutloff, Christian Gerold und Ronny Kolnisko drei Leistungsträger nicht zur Verfügung stehen. Aber auch die Willenskraft hat mir gefehlt“, war Weidas Interimstrainer Hendrik Penzel alles andere als zufrieden.

Als dreifacher Torschütze ragte Carlo Preller bei den Dachwigern heraus. Individuelle Fehler in der SG-Abwehr bestrafte er schon vor der Pause zweimal eiskalt (29., 42.). Tim Urban hatte nach Wiederbeginn die Chance zum Anschluss, traf aber nur das Torgestänge (52.). Besser machte es wenig später Nick Walter auf der anderen Seite nach einem Querpass - 0:3 (57.). Tobias Metzners 1:3 nach einer Ecke von Domenic Knoll (81.) ließ bei den Weidaern kurzzeitig Hoffnung aufkeimen. Nach Elshan Aliyevs Vorarbeit stellte Carlo Preller mit dem 1:4 den alten Abstand wieder her (90.). Der Gastgeber hatte Fahner Höhe zu keiner Zeit in Gefahr bringen können.