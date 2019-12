Weidas Kapitän tritt zurück

Zum letzten Mal trug Christian Gerold am Sonnabend das Trikot des FC Thüringen Weida. Der 35-jährige Kapitän hat sich dazu entschieden, seine Laufbahn zu beenden. „Nach 30 Jahren Fußball ist nun Schluss. Im Sommer habe ich schon darüber nachgedacht aufzuhören, wollte noch ein Spieljahr anhängen. Aber die letzten zwei Monate hatte ich große körperliche Probleme, so dass ich kaum trainieren konnte. Dadurch wird man noch anfälliger für Verletzungen“, so der Mittelfeldspieler, der es für die Weidaer auf 238 Punktspieleinsätze und 44 Treffer brachte.

Mit 19 Jahren schnupperte Christian Gerold kurzzeitig in den überregionalen Fußball, kickte jeweils zwei Jahre für den FC Carl Zeiss Jena II und den ZFC Meuselwitz. Danach kehrte er nach Weida zurück. Zwei Kreuzbandrisse konnten den Freistoßspezialisten nicht stoppen, der auch Profi-Torhüter mit seinen Standards überwinden konnte. Der einstige Cottbuser Bundesliga-Torwart Tomislav Piplica und der Zwickauer Drittliga-Schlussmann Johannes Brinkies hatten in freundschaftlichen Vergleichen gegen Freistöße von Christian Gerold keine Abwehrchance. Dass sich das Weidaer Urgestein mit einer Niederlage vom Fußball verabschiedet, ärgert ihn schon, zumal er selbst beim 1:2 gegen Ehrenhain einen Elfmeter verschoss. „Die fast dreimonatige Winterpause gibt dem Verein besser die Möglichkeit, auf meinen Weggang zu reagieren, als dies im Sommer möglich gewesen wäre“, sagt der 35-Jährige, der dem Weidaer Fußball aber erhalten bleibt. Als Coach der F-Junioren hat er auch seinen Sohn Elia unter seinen Fittichen. Als C-Lizenz-Trainer kann er sich vorstellen, selbst Mannschaften zu trainieren. Dann will er die Spieler so prägen, wie es seine beiden Trainerfavoriten getan haben. „Mich am meisten geformt haben in jungen Jahren Heiko Weber und später Thomas Wirth.“