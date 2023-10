Weimar bereit für Gastgeberrolle bei Special Olympics

Weimar. Klettern ist bei den Nationalen Winterspielen von Special Olympics in Thüringen dabei. Der 23. Weimarer Kletterwettkampf wurde dabei erstmals inklusiv ausgetragen.

Über 70 Teilnehmer tummelten sich am Samstag beim inklusiven 23. Weimarer Kletterwettkampf in der Energie-Wände-Halle in der Kromsdorfer Straße. Es war eine kleine Generalprobe für die nationalen Winterspiele von Special Olympics in Thüringen vom 29. Januar bis 2. Februar 2024.

Dann müssen die rund 100 Aktiven mit geistiger Beeinträchtigung aber nicht an der Outdoor-Wand im Schnee die Routen erklimmen. Indoor-Klettern ist erstmals gemeinsam mit Tanzen Teil des Special-Olympics-Programms im Winter.

Weimars Oberbürgermeister Peter Kleine ist stolz auf die Gastgeberrolle. „Als Host Town für die Weltspiele in Berlin konnte unsere Gast-Mannschaft damals leider nicht nach Deutschland reisen. Aber auf die Strukturen können wir jetzt zurückgreifen“, so der OB.

Die besten Kletterer beim Wettkampf waren Greta Ende (Leipzig) und Johannes Vogt (Erfurt). Aus der zwölfköpfigen Special-Olympics-Gruppe, die seit sieben Jahren beim Deutschen Alpen-Verein/Weimar aktiv ist, lagen Tim Krupinski und Maik Hanse vorn.