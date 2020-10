Weimar und Apolda haben Punkte im Visier

Nein, Michael Junker kann sich immer noch nicht damit anfreunden, binnen 48 Stunden zwei Spiele absolviert zu haben – obschon das grundsätzlich ja okay gewesen wäre, wie der Trainer des SC 03 Weimar anfügt. „Dass aber unser Gegner Sondershausen schon am Mittwoch davor sein Spiel gegen Bad Langensalza über die Bühne bringen konnte, ehe sie am Sonntag zu uns kamen, wir aber Freitag spielen mussten, das ist Wettbewerbsverzerrung“, erklärt der Fußballtrainer. So habe man zwar eine gute Leistung gebracht, die Kraft aber fehlte, um schlussendlich auch Paroli zu bieten. Das soll nun anders werden. Am Samstag sind er und seine Jungs beim FSV Schleiz gefragt. Anstoß ist 15 Uhr.

Und doch möchte Junker die letzte Pleite nicht allein auf den Spielplan schieben. Er erkennt bei seiner Truppe durchaus Schwankungen. Immer wieder predigt er seinen Spielern, dass man nur Siegchancen habe, wenn alle Vollgas geben. Das sei auch in Schleiz vonnöten, denn dort warte eine durchaus beachtliche Mannschaft, die sehr aggressiv auftrete. „Wenn wir dort etwas holen wollen, muss schon viel passen“, sagt Junker. Da kommt es ungelegen, dass sich Stephan Pabst eine Zerrung zugezogen habe und auch Frederik Windhauer nicht zur Verfügung stünde. Gemeinsam mit Christopher Dam und auch Hannes Boden, der nach seinem Kreuzbandriss zur Rückrunde erwartet wird, fehle da schon ordentlich Potential. „Wir müssen es schaffen, nach Ballgewinn schnell umzuschalten. Dann ist da was drin“, sagt Junker. An die Wand spielen werde man Schleiz aber ganz sicher nicht.

Schnacke fällt aus

Ganz ähnlich geht der VfB Apolda an seine Auswärtsaufgabe in Greiz. Dies sei ein Kontrahent, so sagt es VfB-Trainer Gordon Sierig, bei dem man mitspielen müsse, bei dem aber auch etwas holen müsse, wenn man das Ziel, den Klassenerhalt, auch erreichen wolle. „Das wird nicht einfach, aber das ist kein Spiel für uns in dieser Landesklasse“, fügt der Coach an. Er wünsche sich von seinen Schützlingen einen furiosen Start und zum Ende der Partie hin das nötige Glück, um tatsächlich Zählbares mit nach Hause zu nehmen.

Einer wird aber dabei fehlen: Oldie Andreas Schnacke hat sich eine Leistenzerrung zugezogen, wird vorerst ausfallen. Ansonsten, so berichtet es Sierig, könne er aber aus dem Vollen schöpfen. Vor dem anstehenden Herbst hoffe er zudem, dass seine Jungs von Erkältungen verschont blieben. In den nächsten Wochen sollen schließlich die ersten Weichen in die richtige sportliche Richtung gestellt werden.