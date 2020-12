Wolfsburg. Die frühere Fußball-Nationalspielerin Anna Blässe, die für den VfL Wolfsburg kickt und aus Weimar stammt, will mit Comic-Figur Stracks jungen Leuten Mut machen.

Weimarer Fußballerin Anna Blässe will mit Comic-Figur Stracks jungen Leuten Selbstvertrauen geben

Als Anna Blässe im Juli mit ihrem Traumschuss im Pokalfinale das „Tor des Monats“ bei der ARD gewann, da prasselten im Internet die Hass-Kommentare von Männern hernieder. Die Wolfsburger Bundesliga-Fußballerin wurde daraufhin richtig wütend und machte die Angriffe öffentlich. „Ich lasse so etwas normalerweise nicht an mich ran und habe genug Selbstbewusstsein. Doch wenn ich früher an junge Mädchen auf dem Dorf denke, die sich rechtfertigen mussten, weil sie einfach Fußball spielen wollten, dann darf man solche Dinge nicht hinnehmen“, meint Blässe.