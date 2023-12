Weimars Triathleten schwimmen in den Advent

Weimar Eine achtköpfige Gruppe des HSV Weimar nutzt eine Veranstaltung in Erfurt für ein etwas anderes Training.

Acht Triathleten des HSV Weimar nahmen kürzlich beim 100x100 Schwimmen in Erfurt teil und stellten sich einer besonderen Herausforderung. In Zweier-Teams ging es eigentlich nur darum, sich abzuwechseln und durchzuhalten. Am Ende hatten die Teilnehmenden jeweils 5000 Meter absolviert und so zum Advent ein ordentliches Training hinter sich. Lucas Schmolinske, Jonathan Heinemann, Nick Härtel, Johann Müller, Detlev Schmolinske, Gunnar Hädrich, Cathleen Heinemann und Christina Haensel konnten somit guten Gewissens die Heimfahrt antreten.