Wenig erbaulich

Dass die erste Begegnung beider Mannschaften auf dem Kunstrasen in Sandersdorf alles andere als ein Fußballfest war, war nach Spielende die einhellige Meinung beider Trainer. Die Bedingungen seien sehr schlecht gewesen. Holger Jähnisch äußerte sich noch drastischer und nicht ganz druckreif -- der Platz klein und sehr hart, die Bälle seien gesprungen und man habe eigentlich keinen Fußball spielen können, egal mit welchem Schuhwerk, sagte der Einheit-Coach und erntete damit keinen Widerspruch bei seinem Trainerkollegen.

Doch Thomas Sawetzki durfte sich wenigstens noch über einen aus seiner Sicht immens wichtigen Sieg seiner Elf freuen – und da trat der Fußball zum Abgewöhnen, den die Oberligakicker ohne allzu großes eigenes Verschulden am diesem windigen Nachmittag im Sport- und Freizeitzentrum Sandersdorf zeigen (mussten), verständlicherweise in den Hintergrund.

Dabei kam der Siebte der Oberliga Süd optimal in die Partie. Nach einem Schuss eines Gastgebers, den Adam Marczuk abwehrte, rollte das Leder vor die Füße von Brendan Stelmak und vor dort ins leere Tor (2.). Wenig später erneut ein „Riese“ des Schützen, wobei Mateusz Szymanski noch klären konnte. Aber ein möglicher Treffer hätte nicht gezählt, denn der Leipziger Unparteiische, dem die Übungsleiter hinterher unisono einen guten Job bestätigten, hatte auf Stürmerfoul entschieden (7.).

Die Rudolstädter benötigten eine Viertelstunde, um gleichfalls im umkämpften Match angekommen zu sein. „Bringt endlich Stimmung rein“, hatte Jähnisch von außen lautstark gefordert. Der zweite Angriff der Gäste brachte den Ausgleich. Tim Rühling fand mit einer der vielen langen Bälle, die auf beiden Seiten angesichts der Verhältnisse geschlagen wurden, seinen Kapitän Marco Riemer. Der leitete das Spielgerät direkt in den Strafraum weiter, wo der nach vorn geeilte Innenverteidiger Szymanski aus sechs Metern einlenkte (16.).

Danach ging es weiter mit Kick and Rush, ehe ein technisches Kabinettstückchen von Riemer die Grün-Gelben in Front brachte. Der kam nach einem weiten Freistoß von Tom Krahnert mit einem Kopfball ans Leder, setzte nach und bugsierte es gekonnt in die Maschen (30.). Grund für Stelmak, der zuletzt bei Chemie Leipzig spielte, kurz darauf rustikal in einen Zweikampf zu gehen. Die Verwarnung sollte für den 30-Jährigen Angreifer später noch Folgen haben. Nachdem Erik Schlegel den FC-Keeper geprüft hatte (33.), deutete sich der Ausgleich an. Die Einheit-Hintermannschaft brachte den Ball einfach nicht aus der Gefahrenzone, irgendwie kam der zu Unions bestem Torschützen (Stelmak) und der Mittelstürmer „alter Schule“ mit amerikanischer Staatsbürgerschaft erhöhte sein Trefferkonto, ähnlich wie beim 1:0, auf acht (33.).

Sawetzki wusste um die Bedeutung dieses Tores: „Der Knackpunkt war, dass wir mit dem 2:2 wieder zurückgekommen sind. Wenn wir mit dem Rückstand in die Halbzeit gehen, endet das Spiel vielleicht 4:1 für Rudolstadt.“

Ein Kopfball von Riemer am Tor vorbei (38.) beschloss den ersten Abschnitt. Die Hoffnung, dass die wenigen Besucher nach der Pause ein besseres Spiel sehen würden, konnte sich natürlich nicht erfüllen. Die Verhältnisse blieben weiterhin nicht fußballfreundlich, wobei die Unioner nun mit dem Wind im Rücken leichte Vorteile hatten.

Schon elf Minuten nach Wiederbeginn dann die erneute Führung der Hausherren. Vor der Entstehung gab es Proteste der Thüringer, die den Ball bei der Rettungstat von Rühling nicht im Aus sahen. Doch der Assistent wohl nicht optimal postiert, zeigte auf Eckstoß. Der segelte durch den Strafraum und erreichte den am langen Pfosten heranpreschenden Erik Schlegel, der aus kurzer Entfernung traf (56.).

Im weiteren Spielverlauf gab es kaum Torchancen, wobei sich das Geschehen zumeist zwischen den Strafräumen abspielte. In der 67. Minute stürmte Stelmak Richtung Einheit-Strafraum und ging zu Boden. Aber statt eines Freistoßes bekam er für eine vermeintliche Schwalbe die Ampelkarte gezeigt. „Die hätte ich nicht gegeben, aber auch nicht den Eckball, der zum 2:3 führte“, kommentierte Holger Jähnisch die Szenen.

Nun geriet die Begegnung zu einem Powerplay durch die Heidecksburgstädter. Die wechselten und beorderten Georg Kaiser in der Hoffnung auf einen erfolgreichen Kopfball ins Angriffszentrum. Aber die SG verteidigte, so Jähnisch, mit Aggressivität und Willen und ließ trotz der vielseitigen Bemühungen der Gäste kaum etwas Hochkarätiges zu. Knifflig wurde es nur einmal, als Riemer im Strafraum nach einem Zweikampf zu Boden ging, der Unparteiische aber weiterspielen ließ (88.). In der Nachspielzeit hätte Sandersdorf sogar noch zwei Mal durch den eingewechselten Tim Jonietz bei Kontern gegen die entblößte FC-Defensive die große Möglichkeit, den Sack endgültig zuzubinden.„Heute war alles auf Verschleiß ausgelegt, aber das Spiel hatte mit Sandersdorf einen verdienten Sieger. Für uns war es bitter, so nach der Winterpause zu starten“, lautete der Schlusskommentar des Einheit-Trainers. „Wir sind überglücklich. Heute war, das hat man bei allen Toren gesehen, die Handlungsschnelligkeit entscheidend. In Unterzahl hat die Mannschaft Mentalität gezeigt“, resümierte der Unioner Thomas Sawetzki.