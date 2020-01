Wenn Gelb zu Gold wird

Das Nachbarschaftsduell war heiß umkämpft. Auch wenn jeder Einzelne nur sich und die Scheibe im Auge hatte. Der gelbe Kreis war das Ziel, wer ihn besonders oft traf, hatte die Aussicht auf eine goldene Plakette. Jene Nachbarn, die Bogenschützen des SV Erfurt West und des SV Blau-Weiß Weißensee, durften bei der Hallenlandesmeisterschaft in Bad Blankenburg über jeweils drei Siege jubeln. Die Blau-Weißen aus dem Landkreis Sömmerda hatten mit sieben Medaillen gegenüber deren sechs der Landeshauptstädter knapp die Nase vorn. Der SV Elxleben, eher für seine Pistolen- und Gewehrschützen bekannt, schaffte Rang vier in der Mannschaft – hier siegte Erfurt bei den Schülern A und Weißensee bei den Schülern B – und Rang fünf im Einzel als beste Ergebnisse.

Ein tolles teaminternes Erfurter Duell lieferten sich Jakob Weske und Nils Bergmann bei den Schülern A mit dem Compoundbogen. Weske, der in zwei Durchgängen 20-mal die gelbe Zehn traf, setzte sich mit 524 Ringen hauchdünn vor Bergmann durch (523). Dritter wurde der Weißenseer Jonas Wichmann (512). In derselben weiblichen Klasse wurde Sandra Lehmeier (SV West/506) Dritte. Bei den Schülern B wurde der Weißenseer Til Lucas Schröder Zweiter (503), in der Jugend der Erfurter Johannes Rost Dritter (538). Bei den Junioren, wo jeweils nur drei weibliche und männliche Starter antraten, räumten die Weißenseer Recurve-Schützen ab: Klara Szuggar und Tobias Pommeranz siegten, Jeannine Mattasch und Lukas Lange holten Silber und Bronze.

Mit dem Compoundbogen sicherte sich Elias Hartmann (SV West/551) bei den Schülern A den Sieg.

Die beste Leistung des Turniers erbrachte ein ehemaliger Erfurter: Christian Engelhardt (Compound Herren), der inzwischen für Nordhausen startet, traf 580 Ringe und dabei 40-mal die Zehn.