Wertung der Fußball-Saison steht: Aufstieg nach Quotientenregel

Nach monatelangem Hin und Her hat sich der Thüringer Fußball-Verband um Präsident Wolfhardt Tomaschewski nun für eine Wertung der Saison entschieden, die in fast ganz Deutschland schon lange Anwendung fand.

Erfurt. Der Thüringer Fußball-Verband hat lange gebraucht für diese Entscheidung, nun schließt er sich 19 anderen Landesverbänden an.

Nach langem Hin und Her mit Petitionen, Einsprüchen und Gerichtsentscheiden hat sich der Thüringer Fußball-Verband (TFV) nun doch zur Quotientenregelung bei der Wertung der abgebrochenen Spielserie im Erwachsenenbereich durchgerungen.

Wie in 19 weiteren Landesverbänden werden die jeweiligen Aufsteiger in den einzelnen Ligen durch den Quotienten aus der Anzahl der Punkte durch die Spiele ermittelt. Absteiger gibt es nicht.

Darauf hat sich der TFV-Vorstand am Freitagabend in einer Videokonferenz verständigt. Zuvor war die auf dem Außerordentlichen Verbandstag beschlossene Annullierung der Saison gerichtlich für nicht regelkonform erklärt worden. Das neue Spieljahr soll in Thüringen ab September beginnen.

