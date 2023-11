Westthüringer Fußball-Kreispokal: Zwei 18-Jährige buchen Achtelfinaltickets

Marksuhl Fünf weitere Mannschaften stehen unter den letzten 16 Teams im Kreispokal. Besonders leicht wurde der Einzug in die nächste Runde der SG Falken gemacht

Fünf weitere Mannschaften buchten am Wochenende die Tickets fürs Achtelfinale des Westthüringer Fußball-Kreispokals. Am einfachsten hatte es die SG Falken, die auf der Couch weiterkam. Denn Gegner Eintracht Apfelstädt trat nicht an.

Ein hartes Stück Arbeit zu verrichten hatte indes der FC Eisenach, um sich bei Kreisklässler SG Bischofroda/Berka/Lauterbach III mit 3:1 zu behaupten. Erst in zweifacher Überzahl - nach zwei Feldverweisen gegen die Gastgeber Jean Rindschwentner (Rot und David Hasert (Gelb-Rot) - gelang Trainersohn Henryk Hubrich das entscheidende dritte Tor (73.). Der 18-Jährige hatte den Favoriten bei widrigen Platzverhältnissen in Lauterbach in der 10. Minute auch in Front geschossen. Doch die Gastgeber, die sich mit dem Ex-Eisenacher Guido Kehr aus dem Kreisoberligaaufgebot verstärkt hatten, hielten dagegen und kamen durch Kenny Lämmerhirt zum 1:1 (24.). Nach dem Wechsel drängte Eisenach auf die erneute Führung, die schließlich Tim Ender mit einem abgefälschten Schuss erzielte (67.).

Auch in Marksuhl war ein 18-Jähriger der Matchwinner. Mit seinen beiden ersten Toren für die Marksuhler Kreisliga-Mannschaft sicherte Noah Rimbach den 2:0-Heimsieg gegen den FSV Waltershausen II. Viele Zuschauer lockte das Kreisliga-Duell zwischen Lok Gotha und Fortuna Remstädt Schaulustige auf den Sportplatz. Mit 4:1 setzte sich der Gast nach Verlängerung doch noch souverän durch, was aus Sicht von Remstädts Trainer Lutz Ehrhardt auch verdient war. „Lok war gegen Ende komplett platt, einige Akteure hatten Krämpfe“ , befand er.





Kurioserweise haderten einige Remstädter trotz des Weiterkommens im Nachgang mit Schiedsrichter René Gröbel, der sie aus ihrer Sicht zweimal benachteiligte. Der Ausgleich durch Yorrick Lipski per Foulelfmeter (83.) sei eine Fehlentscheidung gewesen, da Torwart Maximilian Fuchs zuvor beim Rauskommen einzig mit den Fäusten den Ball geklärt und nicht gefoult hätte. Auch die Gelb-Rote für Nico Fuhrmann in der Verlängerung nach zwei „Allerweltsfouls“ (111.) ärgerte die Fortunen.





Unabhängig davon ging das Weiterkommen in Ordnung und sorgte für zufriedene Mienen. Leon Frank hatte nach Kombination das 1:0 besorgt (35.), in der Verlängerung war Gotha körperlich nicht mehr in der Lage, dagegenzuhalten. Jan Möhrstedt (107), Noel Ludewig (114.) und Tobias Oschmann (118.) trafen zum deutlichen Erfolg.





Mit viel Mühe kam derweil Kreisoberligist Sundhausen weiter. Beim Kreisligisten Bad Salzungen II rannte man lange einem Rückstand hinterher, den Benjamin Pufe in der Schlussminute egalisierte. Kurz nach Wiederanpfiff zur Verlängerung war dann Sandro Heinz mit dem 1:2 erfolgreich (96.).

