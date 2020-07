Westthüringer Leichtathletik-Talente überzeugen in Erfurt mit Bestleistungen

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Westthüringer Leichtathletik-Talente überzeugen in Erfurt mit Bestleistungen

Nachdem sich der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) für die Wiederaufnahme des deutschlandweiten Wettkampfbetriebs eingesetzt hat, richtete nun auch der Thüringer Leichtathletik-Verband (TLV) mit dem Sommermeeting im Erfurter Steigerwaldstadion nach langer Pause einen ersten Wettkampf aus. „Den letzten Wettkampf“, so Heinz Wolfgang Lahmann, Präsident des TLV, „den wir als Verband ausrichteten, waren die deutschen Hallen-Seniorenmeisterschaften. Das heutige Sommermeeting war deshalb eine wichtige Chance für unsere Athleten, sich doch noch zielgerichtet auf die deutschen U20/U18 Meisterschaften vom 4. bis 6. September in Heilbronn vorzubereiten.“

Nachdem die Athleten des Gothaer LAC sowie der LG Ohra Energie bereits beim Comeback-Sportfest im Gothaer Volksparkstadion Ende Juni erste gute Leistungen abrufen konnten, warteten sie nun beim Sommermeeting des TLV mit weiteren Steigerungen auf. Allen voran der 15-jährige Benedikt Thomas Wallstein (Gothaer LAC). Dass die beim Comeback-Sportfest handgestoppten 11,2 Sekunden keine Eintagsfliege waren, stellte Wallstein nun im Steigerwaldstadion recht überzeugend unter Beweis. Wallstein wirbelte in 11,36 Sekunden über die Kunststoffbahn und war damit schneller als die Sprinter der U 18 sowie der U 20. Zum nächsten Paukenschlag holte Wallstein beim Weitsprung aus. Im letzten Versuch ließ er die persönliche Rekordmarke von 6,78 m vermessen. Das waren sieben Zentimeter mehr als beim Sportfest in Gotha.

Leider fallen in diesem Jahr die deutschen U-16-Meisterschaften in Bremen der Corona-Pandemie zum Opfer. Wallstein gehörte auf jeden Fall zu den großen Favoriten im Sprint, Hürdensprint und natürlich auch im Weitsprung.

Starke Zeit von Sprinterin Lisa Goudriaan

Stark setzte sich Sprinterin Lisa Goudriaan (Ohrdrufer LV) in Szene. Die 18-Jährige lief 13,18 Sekunden und belegte den zweiten Platz in der U 20. Zufrieden zeigte sich Heidi Preßler (Ohra Energie). Die Gothaerin meisterte 5,05 m und wurde in der Weitsprung-Konkurrenz der W 20 hinter Leonie Sprengler (LC Jena/5,56 m) Zweite. Zufrieden zeigte sich Preßler mit ihren 1,60 m im Hochsprung.

Stabilität mit Blick auf die weitere Saison demonstrierte Tom Schreiber (LG Ohra Energie). Im 100-m-Sprint reichten die 12,14 s zum zweiten Platz und auch die 25,01 s über 200 m betrachtete der Gothaer als recht ordentlich. Recht stolz war Moritz Zigawe (Ohrdrufer LV) auf seine Leistungen. Der 15-Jährige demonstrierte Mehrkampfqualitäten und sprang erstmals 1,70 m hoch. Besonders stolz war Zigawe auf seine Weite im Speerwurf mit 48,41 Meter. Die persönliche Bestleistung reichte in der M15 zum überlegenen Sieg. Und auch im Kugelstoßen siegte Zigawe Chef mit Bestleistung (11,82 m).

Drei Bestleistungen von Hanna Räpple

Bei den Mädchen der W14 bestimmte Hanna Räpple (Gothaer LAC) das Niveau. Im 100-m-Sprint siegte sie in starken 12,97 s. Im Weitsprung stellte Räpple mit 5,29 m eine Bestleistung auf und ließ sich den Erfolg nicht abnehmen. Sieg Nummer drei folgte im 80-m-Hürdensprint in 12,96 s. Das war die dritte persönliche Bestleistung.

Gut aufgelegt zeigte sich Moritz Hartrumpf (Gothaer LAC). Er konnte zwar nicht seine Leistung vom Comeback-Sportfest (5,20 m) wiederholen. Trotzdem reichten die 5,08 m zum Erfolg in der M13. Auch beim Speerwurf ließ Hartrumpf mit 36,15 m die beste Weite vermessen und verwies Fritz Preßler (LG Ohra Energie) mit 34,14 m auf den zweiten Platz.

Der nächste Wettkampf steht am 31. August für die Werfer der U 20 beim Abend-Sportfest des ASV Erfurt auf dem Programm.