Westvororte zeigt sich im Test beim SV Schmölln auf Kurs

Nach dem 5:1-Erfolg gegen Osterland Lumpzig haben die Thüringenliga-Kicker der SG Gera-Westvororte auch ihr zweites Testspiel gewonnen.

Beim ambitionierten Kreisoberligisten SV Schmölln 1913 setzten sich die Scheubengrobsdorfer mit 3:1 durch. „Ich bin prinzipiell mit dem derzeitigen Stand der Vorbereitung zufrieden. Nach einer anstrengenden Trainingswoche mit harten Einheiten haben wir heute in den ersten 25 Minuten absolut überzeugt“, zog Neutrainer Frank Schäfer eine positives Fazit und lobte das Pressing und das Kombinationsspiel.

In der Anfangsphase überrollten die Gäste die Knopfstädter förmlich, die eine Woche zuvor den Sachsen-Anhalt-Verbandsligisten SSC Weißenfels mit 3:0 besiegt und damit ein Achtungszeichen gesetzt hatten. Nach einem Rückpass von Tom Eichberger von der Grundlinie traf Neuzugang Felix Kühn zum 1:0 unter die Latte (7.). Nur vier Minuten später legte Bosse Struz nach. Nach Marcus Schneiders Zuspiel setzte sich der Spielmacher gegen Enrico Cepnik im Strafraum durch und vollendete mit dem linken Fuß zum 2:0. Marcus Schneider und Tom Fuchs hätten in der Folge erhöhen können. „An der Chancenverwertung müssen wir noch arbeiten. Aber darauf liegt im Moment noch nicht das Hauptaugenmerk“, so Frank Schäfer, der zur Pause sieben Wechsel vornahm.

Schmölln, das sich in der Winterpause mit Fabian Erler vom NOFV-Oberligist Hohenstein-Ernstthal verstärkte, hielt immer besser dagegen. Dennoch erhöhte Stefan Tilke nach toller Kombination auf 3:0 (58.). Durch Florian Pitschel kam der Gastgeber zum verdienten 3:1-Ehrentreffer (66.). „Das war ein guter Test gegen einen starken Gegner, der durchaus Landesklasse-Format aufgewiesen hat“, meinte der Westvororte-Coach, dessen Team am nächsten Sonnabend bei Landesklasse-Spitzenreiter Blau-Weiß 90 Neustadt antritt.