Wie der 17-jährige Luca Schmidt aus Triebes mit einem Pappschild zum Rennsport kam

Von Gera nach Rostock, diese Strecke nahm Luca Schmidt auf sich – als Beifahrer von Sepp Sattler in Oschersleben. Insgesamt 132 Runden, die sich zu 484 Kilometern summierten, hat der 17 Jahre junge Triebeser auf dem Gespann gearbeitet und geackert. Lohn der Mühen: Platz drei in der Gesamtwertung der Internationalen Deutschen Meisterschaft (IDM) der Gespanne und Starts bei zwei WM-Läufen am Sonntag mit Rang fünf als bestem Resultat.

„Ein Riesenerlebnis“, sagt Luca Schmidt, trotz Muskelkaters und blauen Flecken. Die Gespräche mit Josef Sattler und dem Team laufen bereits und es schaut gut aus, „dass ich auch in der nächsten Saison in der IDM fahren kann“. Ein Traum ging in Erfüllung.

Mit über hundert Sachen in die Kurven

Luca Schmidt möchte nichts anderes machen, als auf dem Beiwagen Rennen fahren. „Das ist mein Ding. Die Geschwindigkeit, die Positionskämpfe“. Mit über hundert Sachen jagen die Gespanne in die Kurven und ein paar Zentimeter über der Piste hängt sich der Beifahrer aus dem Wagen, hält mit seiner Gewichtsverlagerung das Gespann auf Kurs. Als er 16 war, durfte er im Vorjahr in den Rennsport einsteigen, startete in der Internationalen Sidecar Trophy, der zweiten Liga.

Luca Schmidt mit seinem Pappschild in Oschersleben der Boxengasse. Foto: Felix Wiesmann

Der Anfang war gemacht, doch im Frühjahr stand Luca Schmidt ohne Team da. Eine verfahrene Situation. Was tun? Luca setzte sich an einem Test-Wochenende in Oschersleben ins Fahrerlager – mit einem Pappschild mit der Aufschrift: „Mitfahrgelegenheit gesucht“. Sepp Sattlers Beifahrer hatte sich verletzt und so lud der Bayer den Thüringer auf ein paar Runden ein. Der 55-Jährige, zweimal Internationaler Deutscher Meister, war angetan von seinem 38 Jahre jüngeren Passenger. Das Gespann Sattler/Schmidt war geboren.

Im Team des Weltmeisters

Erst gänzlich ohne Fahrer, nun im Bonovo-action-Team mit Weltmeister Tim Reeves. Zunächst staunte Luca Schmidt nicht schlecht, „die Rundenzeiten lagen über zwanzig Sekunden unter dem, was ich vorher kannte“. Das verlangte ihm alles ab, doch schon bei den französischen Meisterschaften in Magny Cours und den beiden IDM-Rennen in Assen lag das neue Gespann auf Rang drei und verteidigte den Podestplatz bis zum Saisonende.

Und Luca Schmidt hat das Gefühl: „Sepp fährt noch nicht letzte Rille. Er ist bekannt dafür, dass er ruckig und zackig fährt. Den Eindruck hatte ich bisher nicht.“ Sicher ist sicher. Die Beiden verabredeten sich in Oschersleben. „Wenn ich nicht mehr kann, schlage ich zweimal auf die Verkleidung und Sepp muss das Tempo rausnehmen.“ Dazu kam es nicht. Luca hielt durch.

Sattler lobte seinen Beifahrer. „Wir haben bis zum Ende hin, nichts an Tempo verloren“, und schob nach: „Ich bleibe so lange dabei, bis Luca seinen ersten Titel in der Tasche hat.“