Wie der FC Carl Zeiss Jena trotz Corona-Pandemie seine Mitglieder beteiligen will

Der FC Carl Zeiss Jena will seine Mitglieder trotz der Corona-Pandemie an Vereinsentscheidungen beteiligen. Der Regionalligist hat deshalb all seine 4187 Mitglieder aufgerufen, dringend die aktuelle E-Mail-Adresse mitzuteilen.

Hintergrund ist, dass die im Januar geplante Mitgliederversammlung für die abgelaufene Spielzeit 2019/2020 aufgrund der Corona-Pandemie nicht in der gewohnten Form mit einem Treff in der Mensa an der Carl-Zeiss-Promenade stattfinden kann. „Die Entscheidung ist vor dem Hintergrund des aktuellen Infektionsgeschehens erforderlich und die aus unserer Sicht einzig Richtige“, sagt Vereinspräsident Klaus Berka unter Verweis darauf, dass in den vergangenen Jahren stets um die 500 Personen an der Versammlung teilgenommen haben.

Diese Optionen stehen als Alternative

„Wir prüfen, ob und wann die Mitgliederversammlung 2021 nachgeholt werden kann“, sagt der Präsident. Optionen sind ein Treffen auf der Haupttribüne im Stadion oder online. Zunächst hat sich das Präsidium auch aufgrund der Kosten einer virtuellen Veranstaltung gegen diese Lösung entschieden.

Daten für digitale Beteiligung nötig

Stattdessen soll es eine digitale Beteiligung über Abstimmungen geben. Zum Auftakt sollen die Mitglieder auf virtuellem Beschlusswege über eine neue Beitragsordnung entscheiden. Diese wird wegen der Einführung eines ermäßigten Beitrags für aktive Mitglieder sowie wegen der angedachten Beitragsfreiheit für Kinder bis zur Vollendung des zweiten Lebensjahres nötig. „Dazu müssen wir den Daten­bestand unserer Mitglieder auf dem aktuellsten Stand bringen und rufen in diesem Zusammenhang herzlich auf, nochmals zu prüfen, ob Anschrift und vor allen Dingen E-Mail-Adresse beim Klub korrekt hinterlegt sind“, sagt Berka. Rückmeldungen erwartet der FCC bis 16. Dezember.

Zukünftig solle es auch Mitgliedern, die bei den Mitgliederversammlungen in Jena nicht vor Ort sein können, möglich sein, online abzustimmen und somit auch in Abwesenheit teilhaben zu können, kündigt der Regionalligist an.

