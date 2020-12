Wieder Corona-Fall – erneut Zwangspause für die Löwen

Erfurt. Die Basketball-Löwen Erfurt sind in der Pro B Süd ungewollt der Meister im Pausieren. Nach Mittwochspiel fällt auch Heimspiel am Sonntag aus.

Nachdem sie bereits zu Saisonbeginn wegen vier positiver Corona-Tests (drei Spieler und Trainer Uvis Helmanis) mehrere Spiele in der Pro B verschieben mussten, steht für die Basketball-Löwen Erfurt erneut eine Zwangspause an. Ein weiterer positiver Test eines Spielers hat sich am Donnerstag bestätigt, somit musste nach dem Spiel am Mittwoch in Hanau auch das Heimspiel am Sonntag gegen Oberhaching abgesagt werden.