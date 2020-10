Anfang November führt die Volksbank traditionell ihr Benefizturnier durch. Erstmals fällt es nun aus – coronabedingt. Wir unterhielten uns mit Bank-Vorstand Willi Obitz, der das Turnier vor mehr als zwanzig Jahren aus der Taufe hob.

Das Volksbank-Benefizturnier wird es in diesem Jahr nicht geben. Nach den ganzen coronabedingten Absagen keine Überraschung, oder?

Nein. Wir brauchen ja eine gewisse Vorlaufzeit, um so ein Turnier zu planen. Und dass wir nach den

Willi Obitz hob das Benefizturnier vor 24 Jahren aus der Taufe. Foto: Marko Walther/Volksbank

aktuellen Zahlen vor einer zweiten Pandemie-Welle stehen, kann man ja leider auch nicht leugnen. Deshalb haben wir uns jetzt dazu entschlossen, das traditionsreiche Turnier abzusagen. Es durchzuführen wäre aktuell auch für die Teilnehmer ein großes Gesundheitsrisiko.

Es wäre immerhin die 24. Auflage gewesen. Die Alternative einer Verlegung auf einen anderen Termin und dann vielleicht unter freiem Himmel gab es nicht?

Das traditionsreiche Turnier findet als Hallenturnier und immer im November statt. Daran wollten wir nichts ändern.

Wie haben die beteiligten Mannschaften aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, dem Saale-Holzland-Kreis, Jena und dem Saale-Orla-Kreis, die ja für einen guten Zweck spielen, aufgenommen?

Bis jetzt noch gar nicht. Wir werden Sie in den nächsten Tagen anschreiben und sie darüber offiziell informieren. Wir hoffen, dass alle Teams dann im nächsten Jahr wieder dabei sind.

Enttäuscht wird man nicht nur auf sportlicher Ebene sein. Auch die Spendenempfänger werden traurig über die Entscheidung sein.

Sicherlich. Aber wir haben uns dazu entschieden, dass sie nicht leer ausgehen. So soll jede Mannschaft einen Verein oder eine Institution benennen, die eine Spende am ursprünglich geplanten Turniertag, dem 7. November, bekommen soll. So erhalten zumindest zehn Spendenempfänger ein bisschen Unterstützung.

Das ist eine schöne Idee.

Ja, dass denke ich auch. Es ist eine faire Geste. Und die Vereine, die ja seit Wochen und Monaten eine schwere Zeit, unter anderem aufgrund fehlender Einnahmen, durchmachen, haben die finanzielle Unterstützung nötig.

Wie können Sie als Erfinder des Turnieres mit der Absage leben?

Nur schwer, aber sie ist unumgänglich. Bis zum Sommer hatte man ja das Gefühl, dass man die Pandemie im Griff hat. Dann kam die große Unbekannte, die Urlaubszeit. Schon da hatten wir ein bisschen Bauchschmerzen. Jetzt steigen die Infektionszahlen leider wieder sprunghaft an. Eine Absage ist somit alternativlos.

Wird es im kommenden Jahr eine Neuauflage geben?

Ich hoffe es sehr. Wir stehen ja kurz vor einem kleinen Jubiläum. Und dass möchte ich gern noch vor meiner Pensionierung mit ausrichten.