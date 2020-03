Winter World Masters Games: Mehr Starter als bei Olympia

Die „Winter World Masters Games“ (WWMG) im Ski-Orientierungslauf waren durch die vielen im Winter ausgefallenen Skiveranstaltungen das Highlight auch der Ilmenauer TU-Wintersportler und das Rennen in Seefeld wurde zugleich als Senioren-Weltmeisterschaft ausgetragen. Die WWM-Games sind eine sportliche Großveranstaltung, wobei die Teilnehmer mindestens 30 Jahre alt sein müssen und in Altersklassen gegliedert werden. Nach oben gibt es hingegen keine Altersgrenze.

Nach Bled in Slowenien im Jahr 2010 und Quebec in Kanada im Jahr 2015 fanden die WWMG an den Olympiaschauplätzen von 1964 und 1976 in Innsbruck und Seefeld statt. Dabei wurden in Innsbruck der alpine Skisport und die „Eisdisziplinen“ durchgeführt. Im nordischen Mekka Seefeld wurden Skilanglauf, Biathlon, Nordische Kombination, Spezialsprunglauf und Ski-Orientierungslauf durchgeführt. In zwölf Disziplinen nahmen insgesamt über 3000 Sportler aus 56 Nationen teil, mehr als bei Olympischen Winterspielen.

In einigen Sportarten hat man die Wettkämpfe als Senioren-WM gewertet, so auch im Ski-Orientierungslauf. Vom SV TU Ilmenau hatten sich vier Sportlerinnen und Sportler angemeldet. In Thüringen war bis dahin kaum Schneekontakt möglich. So ist das Abschneiden des Quartetts, dass in Seefeld fünf Medaillen holte, hoch einzuschätzen. Kein anderer der deutschen Vereine konnte mehr Medaillen im Ski-Orientierungslauf erringen. Der erste Wettkampf war die Sprintstrecke. Hier wird eine jeweilige Siegerzeit von 20 bis 30 Minuten angestrebt. Die Teilnehmer in den jüngeren Altersklassen haben dann entsprechend längere Laufstrecken zu absolvieren als die Älteren (dieses Prinzip gilt auch für die anderen Distanzen).

Speziell Renate Tröße hatte einen für sie selbst überraschenden optimalen Einstieg in die Wettkämpfe und gewann in ihrer Altersklasse Damen 65 vor einer Schwedin und einer Finnin. Nach ihrem Sieg bei den letztjährigen Titelkämpfen in Pitea (Schweden) wurde sie erneut Seniorenweltmeisterin. In der Altersklasse Damen 55 erkämpfte sich Anke Ritter Silber.

Ute Schönfeld (Damen 50) – 2015 in Lenzerheide (Schweiz) und 2016 in Oberwiesenthal schon Medaillengewinnerin – hatte Pech und erwischte einen falschen Posten, was sie aus der Wertung warf. Es war für alle Läufer nicht leicht, die richtige Entscheidung zwischen Umweg auf einer der breiten Superloipen und den eigens für den Ski-Orientierungslauf mit Motorschlitten angelegten schmalen buckligen Fahrspuren zu treffen, zumal man auf den schnellen Loipen leicht mal einen Abzweig übersah. Lutz Tröße – ebenfalls Medaillengewinner in Lenzerheide – haderte damit, zumal er nach einem Sturz im Langlaufwettbewerb zwei Tage zuvor noch dessen Folgen spürte. Er wurde 15. bei den Herren 70.

Nach einem Ruhetag ging es auf die Langstrecke auf die Wildmoosalm. Start- und Zielareal befanden sich direkt vor dem Almgasthof, Idylle pur. Wettkampfbezüglich täuschte das vor allem auf den längeren Bahnen. Der Ausrichter hatte einen relativ niedrigen Anteil breiter Loipen angekündigt, der Rest bestand aus gewalzten Fußwegen und den oben genannten engen Spuren. Letztere waren an diesem Tag besonders schwierig zu befahren, weil sie teilweise vereist oder im Wald nicht vollständig mit Schnee bedeckt waren.

So war das Abschnallen der Skier manchmal eine Alternative im gefährlich steilen Gelände. Ute Schönfeld und Lutz Tröße steigerten sich in ihren Platzierungen auf 6 und 10, während Anke Ritter und Renate Tröße bei Bronze und Silber landeten.

Auf der abschließenden Mitteldistanz in Seefeld. Das Loipennetz vom Sprint war erweitert worden: Eine Straße wurde unter- und später überquert, kleine Waldstücke und offene Flächen mit feinverzweigten engen Loipen kamen hinzu. Da reicht eine kleine Ablenkung, ein Gedanke, und schon ist man nicht mehr da, wo man eigentlich hin wollte. Trotzdem steigerten sich Schönfeld und Lutz Tröße, wurden Fünfte. Ritter verpasste Bronze als Vierte knapp, Renate Tröße holte noch eine Silbermedaille.